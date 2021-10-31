ООС: 8 порушень "тиші", травмовано українського воїна

У неділю з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, травмовано українського військового.

Джерело: пресцентр ООС

Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний".

Деталі: З 8 порушень "тиші" в 4 випадках окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.

В районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.

Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.

В бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.