ООС: 8 порушень "тиші", травмовано українського воїна
У неділю з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню, травмовано українського військового.
Джерело: пресцентр ООС
Дослівно: "Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я – задовільний".
Деталі: З 8 порушень "тиші" в 4 випадках окупанти застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем.
В районі Світлодарська та Новоолександрівки окупанти здійснили обстріли з великокаліберних кулеметів.
Неподалік Мар’їнки та двічі біля Шумів ворог відкривав вогонь з мінометів калібру 82 мм.
В бік Золотого-4 окупанти задіяли міномети калібру 120 мм та великокаліберні кулемети.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
"Щоб змусити противника припинити вогневу активність, наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння", - йдеться в повідомленні.