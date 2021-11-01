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Ротации в Кабмине: "Слуга народа" определилась с кандидатами на вылет и назначение

Понедельник, 1 ноября 2021, 09:04
Ротации в Кабмине: Слуга народа определилась с кандидатами на вылет и назначение
Фото КМУ

"Слуга народа" предварительно определилась с кандидатами на должности вице-премьера, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, экологии и обороны, увольнение министра экономики Алексея Любченко пока еще под вопросом.

Источник: собеседники "Украинской правды" в монобольшинстве и в команде президента

Прямая речь собеседника из команды президента: "Это все решено на 90 процентов. У нас, как всегда, оставляют 10% на случай "ну не получилось"".

Детали: По данным источников, по состоянию на воскресенье кадровые ротации в Кабмине выглядят так:

  • вместо министра экологии Романа Абрамовского придет его заместитель Руслан Стрелец;
  • министра обороны Андрея Тарана заменят на министра интеграции ВОТ Алексея Резникова;
  • Резникова – на нардепа от "Слуги народа" Ирину Верещук;
  • вице-премьера Олега Урусского – на главного таможенника Павла Рябикина.

По состоянию на утро понедельника под вопросом остается увольнение Любченко.

Обсуждается, что вместо Любченко могут назначить замглавы ОПУ Юлию Свириденко.

По данным источников УП, кадровые вопросы подробно планируют обсудить с депутатами монобольшинства вечером 1 ноября, ведь "собеседованиями и увольнениями как всегда занимались на Банковой".

Предыстория:

  • Вечером 1 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют рассмотреть кадровые изменения в Кабмине и избрание первого заместителя главы фракции.

Роман Кравец, Ирина Балачук, УП

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Темы: Кабинет министровСлуга народаувольнение
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