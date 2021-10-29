"Слуга народа" рассмотрит кадровые изменения в Кабмине в понедельник
1 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют рассмотреть кадровые изменения в Кабмине и избрание первого заместителя председателя фракции.
Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram
Прямая речь Палийчук: "Планируют рассмотреть кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады; избрание первого заместителя председателя фракции и другие вопросы, связанные с работой фракции".
Детали: Заседание фракции состоится в 19:00 в КВЦ "Парковый".
Палийчук также добавила, что на должность первого замглавы фракции рассматривают кандидатуру нардепа Андрея Мотовиловца.
Что было раньше: Источники "Украинской правды" сообщали, что депутаты "Слуги народа" на заседании фракции в понедельник планируют обсудить увольнение вице-премьера Олега Урусского, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.
Предыстория:
- В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.
- 1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену.
- По состоянию на конец сентября наиболее вероятными кандидатами на вылет называли министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера Олега Урусского, министра экологии Романа Абрамовского.
- В октябре в "Слуге народа" обсуждали увольнение первого вице-премьер-министра экономики Алексея Любченко.