"Слуга народа" рассмотрит кадровые изменения в Кабмине в понедельник

1 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют рассмотреть кадровые изменения в Кабмине и избрание первого заместителя председателя фракции.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Планируют рассмотреть кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады; избрание первого заместителя председателя фракции и другие вопросы, связанные с работой фракции".

Детали: Заседание фракции состоится в 19:00 в КВЦ "Парковый".

Палийчук также добавила, что на должность первого замглавы фракции рассматривают кандидатуру нардепа Андрея Мотовиловца.

Что было раньше: Источники "Украинской правды" сообщали, что депутаты "Слуги народа" на заседании фракции в понедельник планируют обсудить увольнение вице-премьера Олега Урусского, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.

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