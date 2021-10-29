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"Слуга народа" рассмотрит кадровые изменения в Кабмине в понедельник

Пятница, 29 октября 2021, 15:11
Слуга народа рассмотрит кадровые изменения в Кабмине в понедельник
Фото КМУ

1 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют рассмотреть кадровые изменения в Кабмине и избрание первого заместителя председателя фракции.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Планируют рассмотреть кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады; избрание первого заместителя председателя фракции и другие вопросы, связанные с работой фракции".

Детали: Заседание фракции состоится в 19:00 в КВЦ "Парковый".

Палийчук также добавила, что на должность первого замглавы фракции рассматривают кандидатуру нардепа Андрея Мотовиловца.

Что было раньше: Источники "Украинской правды" сообщали, что депутаты "Слуги народа" на заседании фракции в понедельник планируют обсудить увольнение вице-премьера Олега Урусского, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.

Предыстория: 

  • В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.
  • 1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену
  • По состоянию на конец сентября наиболее вероятными кандидатами на вылет называли министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера Олега Урусского, министра экологии Романа Абрамовского.
  • В октябре в "Слуге народа" обсуждали увольнение первого вице-премьер-министра экономики Алексея Любченко.

Украинская правда

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Темы: Слуга народаКабинет министровувольнение
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