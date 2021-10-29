Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Слуга народа" рассмотрит кадровые изменения в Кабмине в понедельник

Пятница, 29 октября 2021, 15:11
Фото КМУ

1 ноября состоится заседание фракции "Слуга народа", на котором планируют рассмотреть кадровые изменения в Кабмине и избрание первого заместителя председателя фракции.

Источник: пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук в Telegram

Прямая речь Палийчук: "Планируют рассмотреть кадровые вопросы в исполнительной власти и в руководстве аппарата Верховной Рады; избрание первого заместителя председателя фракции и другие вопросы, связанные с работой фракции".

Детали: Заседание фракции состоится в 19:00 в КВЦ "Парковый".

Палийчук также добавила, что на должность первого замглавы фракции рассматривают кандидатуру нардепа Андрея Мотовиловца.

Что было раньше: Источники "Украинской правды" сообщали, что депутаты "Слуги народа" на заседании фракции в понедельник планируют обсудить увольнение вице-премьера Олега Урусского, министров по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексея Резникова, экологии Романа Абрамовского и обороны Андрея Тарана.

Предыстория: 

  • В начале сентября Арахамия заявил, что "планируется три-четыре кадровых замены" в Кабмине, но отказался их анонсировать. Он отмечал, что фракция еще 1,5 месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.
  • 1 сентября "Украинская правда" сообщала, что в ближайшие месяцы Верховная Рада может уволить с должностей министра обороны Андрея Тарана, министра социальной политики Марину Лазебную и вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского. Им искали замену
  • По состоянию на конец сентября наиболее вероятными кандидатами на вылет называли министра соцполитики Марину Лазебную, вице-премьера Олега Урусского, министра экологии Романа Абрамовского.
  • В октябре в "Слуге народа" обсуждали увольнение первого вице-премьер-министра экономики Алексея Любченко.

Украинская правда
Темы: Слуга народаКабинет министровувольнение
powered by lun.ua
Главное сегодня

видеоОхрана Болсонару применила силу к журналистам – СМИ

Кличко: Можем сделать много мест в больницах, но кто будет лечить?

обновленоВыбирать мэра Харькова пришло около 28% избирателей

дополненоСкороход заявляет, что Полякова убили

На пороге "красной" зоны: в Киеве огромные очереди в пункты вакцинации

Выборы в Черкасской области: избирателей "Слуги" отмечали, нардепы пришли на участки

Все новости...
Слуга народа
Закарпатский облсовет отправил в отставку своего главу-"слугу"
Цена должности главы Херсонской ОГА – один прессрелиз о победе "Слуг"
"Слуга народа" обсудит отставку 4 министров и одно назначение – источники
Последние новости
06:31
Россия – первая в мире по распространению и суточной смертности от коронавируса
05:45
FDA откладывает прививки для подростков вакциной Moderna из-за возможных рисков
04:47
В Чехии оборвалась канатная дорога, погиб водитель
03:48
видеоОхрана Болсонару применила силу к журналистам – СМИ
02:51
Италия утроит вклад в борьбу с изменениями климата
01:55
Блинкен: Возвращение к ядерному соглашению зависит от Ирана
01:07
Во время выборов больше всего нарушений полиция зафиксировала в Харьковской области
00:28
Пресс-секретарь Белого дома получила положительный тест на Covid
00:06
Лидеры G20 приняли заявление по климату без конкретных обязательств
23:36
Кличко: Можем сделать много мест в больницах, но кто будет лечить?
Все новости...