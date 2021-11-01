Вице-премьер Резников подал в отставку
Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.
Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук
Прямая речь: "Член правительства, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие!".
Детали: Заявление Резникова зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.
По данным источников "Украинской правды", команда президента хочет назначить Алексея Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана, а его в Кабмине заменить нардепом Ириной Верещук.