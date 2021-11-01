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Вице-премьер Резников подал в отставку

Понедельник, 1 ноября 2021, 10:56
Алексей Резников, фото пресс-службы президента

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников подал заявление об увольнении по собственному желанию.

Источник: представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук

Прямая речь: "Член правительства, вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Резников А.Ю. подал заявление об увольнении по собственному желанию, в котором также поблагодарил за доверие!".

Детали: Заявление Резникова зарегистрировано в аппарате Верховной Рады.

По данным источников "Украинской правды", команда президента хочет назначить Алексея Резникова на должность министра обороны вместо Андрея Тарана, а его в Кабмине заменить нардепом Ириной Верещук.

Темы: Кабинет министровкадры
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