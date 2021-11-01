Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Президентский рейтинг: треть украинцев ни за что не поддержат Зеленского и Порошенко

Понедельник, 1 ноября 2021, 11:02
Президентский рейтинг: треть украинцев ни за что не поддержат Зеленского и Порошенко
Фото ОПУ

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский – 18,7% среди всех опрошенных. В то же время треть украинцев не поддерживали бы его ни при каких обстоятельствах.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 23-27 октября по заказу "Обозревателя"

Дословно: "Намерены проголосовать за Петра Порошенко (председатель "Европейской солидарности – ред.) 12,7% опрошенных, за Юрия Бойко (сопредседатель фракции ОПЗЖ в парламенте – ред.) – 6,2% респондентов". 

 
ИнфографИка Центра Разумкова 

Детали: За экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 5% опрошенных.

4,1% респондентов выразили намерение проголосовать за экс-премьера Владимира Гройсмана, 3,2% – за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 3,1% – за главу политической партии "Наши" Евгения Мураева, 2% – за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 1,7% – за члена ОПЖЗ Виктора Медведчука, 1,4% – за лидера "Свободы" Олега Тягнибока и 0,3% – за председателя партии "Голос" Киру Рудык.

В то же время среди кандидатов на пост президента, за которых не проголосуют ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Зеленского (31,9%), Порошенко (31,6%), Медведчука (24,7%). 

24% ни за что не поддержат Бойко, 15% – Ляшко, 13,8% – Тимошенко, 11% – Тягнибока. 

 
ИнфографИка Центра Разумкова 

Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных.

Исследование проходило с 23 по 27 октября. Методом телефонных интервью опросили 1200 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним:

  • По результатам июльского опроса соцгруппы "Рейтинг" ни при каких обстоятельствах не проголосовали бы на выборах за лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко 45% украинцев, за президента Владимира Зеленского – 27% избирателей.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: социологияопросвиборыпрезидент
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
социология
Большинство украинцев имеют родственников или друзей, которые были ранены или погибли в войне с РФ
Почти 80% украинцев хотят закрытых границ и визы с Россией – опрос
Ссоры во время войны: как подготовиться к новому "сезону"
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: