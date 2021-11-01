Президентский рейтинг: треть украинцев ни за что не поддержат Зеленского и Порошенко

Если бы выборы президента состоялись в ближайшее время, то больше всего голосов в первом туре получил бы действующий глава государства Владимир Зеленский – 18,7% среди всех опрошенных. В то же время треть украинцев не поддерживали бы его ни при каких обстоятельствах.

Источник: результаты опроса Центра Разумкова, проведенного 23-27 октября по заказу "Обозревателя"

Дословно: "Намерены проголосовать за Петра Порошенко (председатель "Европейской солидарности – ред.) 12,7% опрошенных, за Юрия Бойко (сопредседатель фракции ОПЗЖ в парламенте – ред.) – 6,2% респондентов".

ИнфографИка Центра Разумкова

Детали: За экс-спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 5% опрошенных.

4,1% респондентов выразили намерение проголосовать за экс-премьера Владимира Гройсмана, 3,2% – за лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко, 3,1% – за главу политической партии "Наши" Евгения Мураева, 2% – за лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 1,7% – за члена ОПЖЗ Виктора Медведчука, 1,4% – за лидера "Свободы" Олега Тягнибока и 0,3% – за председателя партии "Голос" Киру Рудык.

В то же время среди кандидатов на пост президента, за которых не проголосуют ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Зеленского (31,9%), Порошенко (31,6%), Медведчука (24,7%).

24% ни за что не поддержат Бойко, 15% – Ляшко, 13,8% – Тимошенко, 11% – Тягнибока.

ИнфографИка Центра Разумкова

Остальных кандидатов назвали менее 10% опрошенных.

Исследование проходило с 23 по 27 октября. Методом телефонных интервью опросили 1200 респондентов от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,9% с вероятностью 0,95.

Напомним: