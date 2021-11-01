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Путин угрожает кораблю НАТО: "Можем посмотреть в прицел"

Понедельник, 1 ноября 2021, 16:38
Фото: US Navy

Президент России Владимир Путин прокомментировал заход в Черное море американского флагманского корабля Mount Whitney, который намерен участвовать в "операциях" НАТО.

Источник: Путин во время совещания по вопросам обороны, ТАСС

Прямая речь Путина: "Вот и сейчас, как вы знаете, корабль США зашел в Черное море. Можем быстро посмотреть на него в бинокль либо в прицел соответствующих систем обороны".

Детали: Президент России заявил, что систему воздушно-космической обороны РФ "нужно совершенствовать и дальше".

Он заявил, что причина этого – "растущая интенсивность авиации НАТО" вблизи России и в Черном море.

Предыстория: Утром 1 ноября флагман шестого флота ВМС США Mount Whitney направился в Черное море для проведения операций с союзниками и партнерами по НАТО.

Напомним: Днями стало известно, что британское подразделение ведущего производителя оружия в Европе компании MBDA разрабатывает новую ракету Brimstone Sea Spear, и есть вероятность, что ее начнут поставлять в Украину.

Темы: ПутиноккупацияКрымЧерное мореСША
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