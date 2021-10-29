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Украина может получить новейшие ракеты Brimstone Sea Spear – Минобороны

Пятница, 29 октября 2021, 12:33
Украина может получить новейшие ракеты Brimstone Sea Spear – Минобороны
Ракета Brimstone Sea Spear, фото militaryleak.com

Британское подразделение ведущего производителя оружия в Европе компании MBDA разрабатывает новую ракету Brimstone Sea Spear, и есть вероятность, что ее начнут поставлять в Украину.

Источник: "Укринформ" со ссылкой на департамент военно-технической политики, развитие вооружения и военной техники Министерства обороны Украины

Дословно: "Британской компанией MBDA UK разрабатывается новая ракета Brimstone Sea Spear, которая в будущем, в том числе, может быть поставлена ​​в Украину для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины".

 
Запуск ракети Brimstone Sea Spear
фото militaryleak.com

Детали: Ранее британское издание The Times со ссылкой на украинского дипломата сообщило, что Великобритания ведет переговоры с Украиной о продаже оружия на фоне опасений относительно возможного использования Россией текущего газового кризиса в Европе для дальнейшего захвата украинских территорий.

В частности, речь шла о продаже Британией Украине ракет класса "земля-земля", разработанных MBDA UK, которые могут поражать многие цели одновременно и будут размещены на судах, находящихся на вооружении ВМС Украины.

15 октября посол Украины в Британии Вадим Пристайко сообщил в интервью одному из украинских телеканалов, что половина средств из кредитных 2,5 млрд фунтов стерлингов, предоставляемых Великобританией Украине, пойдет на усиление украинского флота.

Кроме того, Украина приобретет для защиты своего побережья два боевых противоминных корабля, ракетное вооружение и современные технологии. Также планируется построить две военно-морские базы – на побережье Черного и Азовского морей.

"Украинская правда" в Threads

Темы: оружиеУкраинаВеликобританияВооруженные силы
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