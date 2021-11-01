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За зомбирование детей в Крыму будут судить "руководителя штаба Юнармии"

Понедельник, 1 ноября 2021, 17:37
фото: crimeahrg.org

Прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении руководителя регионального штаба Юнармии города Севастополя по факту нарушения законов и обычаев войны. Он пропагандировал службу в армии среди детей в оккупированном Крыму.

Источник: Офис генпрокурора

Детали: Установлено, что в 2016 году обвиняемый вступил в должность "руководителя регионального штаба Юнармии" с целью обеспечения общей ориентации положительного отношения к прохождению службы в армии РФ среди детей.

Он непосредственно организовывал и осуществлял пропаганду в пользу добровольного вступления в армию государства-оккупанта, а также подготовку по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях, военно-патриотическому воспитанию для службы в Вооруженных Силах РФ.

Также провел ряд выступлений в средствах массовой информации для детального распространения и разъяснения особенностей подготовки военно-патриотического воспитания в организации.

Своими действиями руководитель штаба нарушил законы и обычаи войны, поскольку пропаганда, направленная на обеспечение добровольного вступления в армию гражданского населения, запрещена Конвенцией о защите гражданского населения во время войны.

Досудебное расследование осуществляло ГУ СБУ в АР Крым.

Справка: Юнармия – детско-юношеское военно-патриотическое движение под патронажем Министерства обороны РФ, которое начало действовать на полуострове после оккупации. В общем, руководители "организации" ставят своей целью "вырастить поколение, способное защищать отечество с оружием в руках".

Напомним: В июле 2020 года в России был принят путинский закон о "патриотическом зомбировании" детей, который распространяется и на оккупированный Крым.

Украинская правда
Темы: Офис генпрокурорадетиКрымоккупацияРосcия
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