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Выборы мэра Харькова: наблюдатели заявили о фальсификациях в пользу Терехова

Понедельник, 1 ноября 2021, 18:17
Getty Images

Гражданская сеть "Опора" заявляет, что обнаружила фальсификации протоколов о подсчете голосов на девяти участках, где проходило голосование на выборах мэра Харькова в Новобаварском районе города. Все фальсификации совершены в пользу кандидата Игоря Терехова. Если информация подтвердится, то может быть второй тур.

Источник: сайт "Опоры", координаторы сети в комментарии Украинской правде

Детали: Согласно сообщениям, представители сети были наблюдателями на 19 участках в Новобаварском районе и получили протоколы подсчета голосов. После сравнения этих протоколов с протоколом ТИК оказалось, что на 9 участках были сфальсифицированы протоколы о результатах выборов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.

Нарушения были обнаружены на участках №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200.

В результате количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а у Терехова увеличилось на 397 голосов.

Как пояснили в "Опоре", наблюдается такая тенденция: на тех участках, где в протоколе ТИК указано, что Скорик и Немичев набрали 0 или 1 голос, в протоколах УИК, которые получили наблюдатели сети, количество голосов было значительно больше.

По всем фактам фальсификации активисты написали заявление в полицию.

В сети напомнили, что ранее наблюдатели зафиксировали факт фальсификации протокола на избирательном участке №631675 в Основянском районе Харькова.

По информации "Опоры", результаты параллельного подсчета голосов на 99% участков Харькова показали, что:

  • Игорь Терехов набирает 50,06% (погрешность 1,1%);
  • Михаил Добкин - 28,21% (0,8%);
  • Александр Скорик - 5,6% (0,3%);
  • Константин Немичев - 4,45% (0,3%);
  • Алина Мустафаева - 3,37% (0,3%);
  • Владимир Плетнев - 2,81% (0,2%);
  • Денис Ярославский - 2% (0,1%);
  • Остальные три кандидата набирают менее 1% голосов.

По наблюдениям "Опоры", на этих выборах были следующие злоупотребления:

  • выдача бюллетеней без паспорта;
  • использование админресурса;
  • подкуп избирателей;
  • контроль за волеизъявлением граждан;
  • попытки воспрепятствовать доступу наблюдателей на подготовительные заседания УИК и к контролю подсчета голосов;
  • агитация в день голосования;
  • несоблюдение законной процедуры подсчета голосов.

Всего наблюдатели сети выявили и верифицировали 311 нарушений избирательного законодательства и стандартов демократических выборов.

Напомним: Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин уже фактически признал победу своего оппонента секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.

Украинская правда
Темы: Харьковвиборыместная властьфальсификации
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