Выборы мэра Харькова: наблюдатели заявили о фальсификациях в пользу Терехова
Гражданская сеть "Опора" заявляет, что обнаружила фальсификации протоколов о подсчете голосов на девяти участках, где проходило голосование на выборах мэра Харькова в Новобаварском районе города. Все фальсификации совершены в пользу кандидата Игоря Терехова.
Источник: сайт "Опоры", координаторы сети в комментарии Украинской правде
Детали: Согласно сообщениям, представители сети были наблюдателями на 19 участках в Новобаварском районе и получили протоколы подсчета голосов. После сравнения этих протоколов с протоколом ТИК оказалось, что на 9 участках были сфальсифицированы протоколы о результатах выборов в пользу секретаря Харьковского горсовета Игоря Терехова.
Нарушения были обнаружены на участках №631180, 631193, 631197, 631201, 631205, 631211, 631177, 631189, 631200.
В результате количество голосов у кандидатов Константина Немичева и Александра Скорика уменьшилось на 160 и 237 соответственно, а у Терехова увеличилось на 397 голосов.
Как пояснили в "Опоре", наблюдается такая тенденция: на тех участках, где в протоколе ТИК указано, что Скорик и Немичев набрали 0 или 1 голос, в протоколах УИК, которые получили наблюдатели сети, количество голосов было значительно больше.
По всем фактам фальсификации активисты написали заявление в полицию.
В сети напомнили, что ранее наблюдатели зафиксировали факт фальсификации протокола на избирательном участке №631675 в Основянском районе Харькова.
По информации "Опоры", результаты параллельного подсчета голосов на 99% участков Харькова показали, что:
- Игорь Терехов набирает 50,06% (погрешность 1,1%);
- Михаил Добкин - 28,21% (0,8%);
- Александр Скорик - 5,6% (0,3%);
- Константин Немичев - 4,45% (0,3%);
- Алина Мустафаева - 3,37% (0,3%);
- Владимир Плетнев - 2,81% (0,2%);
- Денис Ярославский - 2% (0,1%);
- Остальные три кандидата набирают менее 1% голосов.
По наблюдениям "Опоры", на этих выборах были следующие злоупотребления:
- выдача бюллетеней без паспорта;
- использование админресурса;
- подкуп избирателей;
- контроль за волеизъявлением граждан;
- попытки воспрепятствовать доступу наблюдателей на подготовительные заседания УИК и к контролю подсчета голосов;
- агитация в день голосования;
- несоблюдение законной процедуры подсчета голосов.
Всего наблюдатели сети выявили и верифицировали 311 нарушений избирательного законодательства и стандартов демократических выборов.
Напомним: Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин уже фактически признал победу своего оппонента секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова.