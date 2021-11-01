Добкин фактически признал поражение на выборах

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин фактически признал победу своего оппонента секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова и заявил, что будет контролировать выполнение всех его обещаний.

Источник: Добкин в Telegram

Пряма речь Добкина: "До 16:00 вчерашнего дня голосования, мы с провластным оппонентом шли практически с одинаковой поддержкой избирателей. Учитывая все потуги его админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но…

Чем бы сегодня не закончились подсчёты – знайте, я и мои единомышленники никуда не денемся. После завершения этого "цирка" сделаем разбор полётов. Всё проанализируем, проведём работу над ошибками и дальше в бой".

Детали: В часности Добкин заявил, что будет "контролировать все розданные обещания временной власти и все принимаемые ею решения".

Он также добавил, что его единомышленников "гораздо больше", чем власти хотелось бы.

Знать больше: Как Кернес выиграет выборы мэра Харькова даже после смерти

Предыстория: