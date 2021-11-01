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Добкин фактически признал поражение на выборах

Понедельник, 1 ноября 2021, 15:40
Михаил Добкин. Фото c Telegram

Кандидат в мэры Харькова Михаил Добкин фактически признал победу своего оппонента секретаря Харьковского городского совета Игоря Терехова и заявил, что будет контролировать выполнение всех его обещаний.

Источник: Добкин в Telegram

Пряма речь Добкина: "До 16:00 вчерашнего дня голосования, мы с провластным оппонентом шли практически с одинаковой поддержкой избирателей. Учитывая все потуги его админресурса на выборах, это была наша почти уже победа. Во втором туре дожали бы. Но…

Чем бы сегодня не закончились подсчёты – знайте, я и мои единомышленники никуда не денемся. После завершения этого "цирка" сделаем разбор полётов. Всё проанализируем, проведём работу над ошибками и дальше в бой".

Детали: В часности Добкин заявил, что будет "контролировать все розданные обещания временной власти и все принимаемые ею решения".

Он также добавил, что его единомышленников "гораздо больше", чем власти хотелось бы.

Знать больше: Как Кернес выиграет выборы мэра Харькова даже после смерти

Предыстория: 

  • В воскресенье, 31 октября, в Украине прошли промежуточные выборы депутатов Верховной Рады в двух избирательных округах, местные выборы четырех городских голов, двух поселковых голов, пяти сельских голов, а также ряд выборов депутатов местных советов.
  • Параллельный подсчет голосов общественной организации "Опора" на избирательных участках в Харькове показывал, что существует вероятность проведения второго тура между Игорем Тереховым и Михаилом Добкиным. По данным "Опоры", за секретаря Харьковского городского совета Терехова проголосовали около 50,06% (погрешность 1,1%), за Добкина – 28,21% (погрешность 0,8%).

Украинская правда
Темы: ХарьковДобкинвиборы
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