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Оккупанты очень ограничили возможность движения через линию разграничения с ОРЛО

Понедельник, 1 ноября 2021, 18:41
фото ГПСУ

В октябре КПВВ "Станица Луганская", единственный, где пропуск через линию разграничения происходит ежедневно, пересекло почти на 60% людей меньше чем в сентябре.

Источник: Государственная пограничная служба

Детали: Если в сентябре текущего года КПВВ "Станица Луганская" пересекли более 71 тысяч человек, то в октябре - менее 27 тысяч человек.

При этом в последние недели представители оккупационных властей пропускают на контролируемую украинскими властями территорию в разы меньше лиц, чем на ТОТУ.

Тем самым представители коллаборационистской "власти" на временно оккупированных РФ территориях существенно ограничивают возможности проживающих в оккупации украинцев, общаться с родственниками, получать выплаты, образовательные, медицинские (в том числе и по вакцинации) и другие услуги, подчеркивают пограничники.

Существенные изменения по пропуску лиц через КПВВ "Станица Луганская" украинские пограничники начали фиксировать с 10 октября. В тот день до 10.30 со стороны ТОТУ не последовало ни одно лицо. С тех пор наблюдается значительное уменьшение пассажиропотока из-за ограничений, установленных представителями незаконных вооруженных формирований РФ.

 

Дословно ГПСУ: "Стоит отметить, что по решению командующего операции Объединенных сил все семь КПВВ на линии разграничения функционируют ежедневно с 08.00 до 16.00. Однако, из-за ограничений оккупационных администраций ОРДЛО, фактически пропуск осуществляется только через "Станицу Луганскую" - ежедневно и через КПВВ "Новотроицкое" - дважды в неделю. Движение в остальных пяти дорожных коридорах оккупанты заблокировали полностью".

Украинская правда
Темы: Луганская областьОРДЛОПограничная служба
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