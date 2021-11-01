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США провели консультации с союзниками о накоплении войск РФ на границе с Украиной

Понедельник, 1 ноября 2021, 21:08
Белый дом, фото Getty Images

Администрация президента США провела консультации с союзными странами по ситуации безопасности на границах Украины.

Об этом на брифинге заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, сообщает "Европейская правда".

"В минувшие выходные у нас была возможность проконсультироваться с ключевыми союзниками и партнерами по вопросу об Украине и убедиться, что мы защищаем или поддерживаем суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией. И мне больше нечего добавить на данный момент", - сказал Салливан.

Американское издание The Washington Post 31 октября опубликовало статью об угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники вблизи границ Украины.

В статье также отмечалось, что нынешние маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины не подтвердили информацию о наращивании российских войск вблизи государственных границ.

Темы: СШАРосcияУкраинаармияграница
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