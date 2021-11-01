В украинской разведке не подтвердили дополнительную переброску войск РФ к границе

В Главном управлении разведки Министерства обороны не подтвердили информацию о наращивании российских войск поблизости государственных границ Украины.

Источник: пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР

Дословно: "По состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в сторону государственной границы с Украиной не зафиксирована.

Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".

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