В украинской разведке не подтвердили дополнительную переброску войск РФ к границе
Понедельник, 1 ноября 2021, 16:35
В Главном управлении разведки Министерства обороны не подтвердили информацию о наращивании российских войск поблизости государственных границ Украины.
Источник: пресс-служба Минобороны со ссылкой на данные ГУР
Дословно: "По состоянию на 1 ноября 2021 года дополнительная переброска российских подразделений, вооружения и военной техники в сторону государственной границы с Украиной не зафиксирована.
Наиболее вероятно, что обнародованные в СМИ и сети Интернет факты наращивания группировок вооруженных сил Российской Федерации на украинском направлении являются элементом специальных информационно-психологических действий и, по сути, являются плановыми мероприятиями в рамках перемещения войск после завершения учений".
Предыстория:
- Авторитетное американское издание The Washington Post 31 октября опубликовало статью об угрожающем увеличении количества военных подразделений, вооружения и техники вблизи границ Украины. В статье также отмечали, что нынешние маневры вызвали серьезную обеспокоенность в правительственных кругах США и Европы.
- Перед этим, 26 октября, украинские военные впервые применили разведывательно-ударный беспилотный комплекс "Байрактар".
- МИД Германии и Франции опубликовали заявление, что они обеспокоены ростом использования беспилотников на Донбассе, в том числе Украиной.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины используют имеющееся у них вооружение для защиты суверенитета и территориальной целостности государства и только в ответ на нарушение режима тишины на Донбассе со стороны противника.
Украинская правда