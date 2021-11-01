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Комитет Рады поддержал более жесткое наказание за подделку документов о прививках

Понедельник, 1 ноября 2021, 21:54

Комитет по правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об усилении наказания за подделку документов о проведении профилактической вакцинации.

Источник: пресс-служба ВР в Telegram

Детали: Члены комитета на заседании 1 ноября рассмотрели проект закона №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс касательно установления ответственности за подделку документов о прививках.

Проект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей такие наказания:

  1. За использование лицом поддельных документов о проведении прививок - штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет;
  2. За внесение медработником ложных сведений о проведении прививок - штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 2 лет;
  3. За изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок - штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.

Напомним: Для рассмотрения этого законопроекта председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук созвал внеочередное заседание парламента на 16:00 2 ноября.

Украинская правда
Темы: вакцинациякриминалВерховная Радазаконодательство
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