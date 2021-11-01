Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Комитет Рады поддержал более жесткое наказание за подделку документов о прививках

Понедельник, 1 ноября 2021, 22:54

Комитет по правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об усилении наказания за подделку документов о проведении профилактической вакцинации.

Источник: пресс-служба ВР в Telegram

Детали: Члены комитета на заседании 1 ноября рассмотрели проект закона №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс касательно установления ответственности за подделку документов о прививках.

Проект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей такие наказания:

  1. За использование лицом поддельных документов о проведении прививок - штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет;
  2. За внесение медработником ложных сведений о проведении прививок - штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 2 лет;
  3. За изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок - штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.

Напомним: Для рассмотрения этого законопроекта председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук созвал внеочередное заседание парламента на 16:00 2 ноября.

Украинская правда
Темы: вакцинациякриминалВерховная Радазаконодательство
powered by lun.ua
Главное сегодня

Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса

Рада назначила вице-премьерку экономики

Верещук сделали министром

Минкульт внес российского юмориста Галкина в "черный" список

фотоТкаченко требует объяснений от СБУ, как украинский актер попал в черные списки

В Киеве от Covid умер 8-летний мальчик, среди умерших – ни одного вакцинированного

Все новости...
вакцинация
Пик коронавируса продержится еще до двух недель – Минздрав
В Индонезии разрешили прививать против COVID-19 детей 6-11 лет вакциной Sinovac
За 4 дня в приложении "Дія" сгенерировали миллион Covid-сертификатов – Федоров 
Последние новости
15:17
В Киево-Печерской Лавре произошел пожар
15:13
Нацфонду исследований с начала года направили на гранты 600 миллионов
15:11
В одном из муниципалитетов РФ заманивают на вакцинацию углем и стрижкой
15:04
фотоГолодающий Саакашвили написал письмо в Украину: жалуется на очень плохие анализы
14:59
Минэкономики проиграло суд белорусским производителям авто по ограничению импорта
14:52
США и Британия призывают наказать виновных в смерти Гандзюк
14:44
Вице-премьер Верещук о реинтеграции Донбасса: Нужна мягкая сила
14:39
Образовательный омбудсмен призвал не вытаскивать деньги из "родительских карманов" на нужды школ
14:37
Регулятор допустил к обращению в Украине акции Nike, Pfizer и PayPal
14:24
Британия первой в мире одобрила таблетки от коронавируса
Все новости...