Комитет Рады поддержал более жесткое наказание за подделку документов о прививках

Комитет по правоохранительной деятельности рекомендует Верховной Раде принять за основу законопроект об усилении наказания за подделку документов о проведении профилактической вакцинации.

Источник: пресс-служба ВР в Telegram

Детали: Члены комитета на заседании 1 ноября рассмотрели проект закона №6084 о внесении изменений в Уголовный кодекс касательно установления ответственности за подделку документов о прививках.

Проект предлагает дополнить Уголовный кодекс статьей, предусматривающей такие наказания:

За использование лицом поддельных документов о проведении прививок - штраф от 17 до 34 тысяч гривен или ограничение свободы до 2 лет; За внесение медработником ложных сведений о проведении прививок - штраф от 34 до 68 тысяч гривен или лишение свободы сроком до 2 лет; За изготовление с целью сбыта документов о проведении прививок - штраф от 85 до 170 тысяч гривен или лишение свободы до 3 лет.

Напомним: Для рассмотрения этого законопроекта председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук созвал внеочередное заседание парламента на 16:00 2 ноября.