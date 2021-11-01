Стефанчук соберет нардепов на внеочередное заседание Рады

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады в 16 часов 2 ноября.

Источник: сайт ВРУ

Детали: Заседание созывается по требованию президента Владимира Зеленского.

В частности, в ходе заседания будет рассмотрен правительственный законопроект №6084, который усиливает ответственность за использование поддельных документов о вакцинации против COVID-19. Также народным депутатам предлагают рассмотреть постановление №6154, которым установят запрет на посещение Рады без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Также в повестке дня внеочередного заседания законопроекты:

№6121 по госрегистрации лекарственных средств под обязательства;

№5873 по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения;

№5694 о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;

№4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" касательно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

С подробной повесткой дня заседания можно ознакомиться в тексте распоряжения по ссылке.

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