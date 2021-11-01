Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Стефанчук соберет нардепов на внеочередное заседание Рады

Понедельник, 1 ноября 2021, 13:25
Стефанчук соберет нардепов на внеочередное заседание Рады
Руслан Стефанчук. фото с сайта Рады

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады в 16 часов 2 ноября.

Источник: сайт ВРУ 

Детали: Заседание созывается по требованию президента Владимира Зеленского.

В частности, в ходе заседания будет рассмотрен правительственный законопроект №6084, который усиливает ответственность за использование поддельных документов о вакцинации против COVID-19. Также народным депутатам предлагают рассмотреть постановление №6154, которым установят запрет на посещение Рады без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Также в повестке дня внеочередного заседания законопроекты:

  • №6121 по госрегистрации лекарственных средств под обязательства;
  • №5873 по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения;
  • №5694 о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;
  • №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" касательно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

С подробной повесткой дня заседания можно ознакомиться в тексте распоряжения по ссылке.

Предыстория:

  • Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады на 2 ноября.
  • 27 октября профильный комитет Рады рекомендовал принять постановление, которое будет допускать только вакцинированных или с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
14:36
видеоУкрощение дрона-камикадзе: пограничник "приземлил" три вражеские "птички"
14:26
В НАБУ и НАПК заявили на президента "Энергоатома" Котина из-за ценных покупок тещи
Все новости...
Реклама: