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Стефанчук соберет нардепов на внеочередное заседание Рады

Понедельник, 1 ноября 2021, 14:25
Руслан Стефанчук. фото с сайта Рады

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады в 16 часов 2 ноября.

Источник: сайт ВРУ 

Детали: Заседание созывается по требованию президента Владимира Зеленского.

В частности, в ходе заседания будет рассмотрен правительственный законопроект №6084, который усиливает ответственность за использование поддельных документов о вакцинации против COVID-19. Также народным депутатам предлагают рассмотреть постановление №6154, которым установят запрет на посещение Рады без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.

Также в повестке дня внеочередного заседания законопроекты:

  • №6121 по госрегистрации лекарственных средств под обязательства;
  • №5873 по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения;
  • №5694 о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;
  • №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" касательно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.

С подробной повесткой дня заседания можно ознакомиться в тексте распоряжения по ссылке.

Предыстория:

  • Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады на 2 ноября.
  • 27 октября профильный комитет Рады рекомендовал принять постановление, которое будет допускать только вакцинированных или с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.

Украинская правда
Темы: Верховная Рада
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