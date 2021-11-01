Стефанчук соберет нардепов на внеочередное заседание Рады
Понедельник, 1 ноября 2021, 13:25
Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады в 16 часов 2 ноября.
Источник: сайт ВРУ
Детали: Заседание созывается по требованию президента Владимира Зеленского.
В частности, в ходе заседания будет рассмотрен правительственный законопроект №6084, который усиливает ответственность за использование поддельных документов о вакцинации против COVID-19. Также народным депутатам предлагают рассмотреть постановление №6154, которым установят запрет на посещение Рады без отрицательного ПЦР-теста или сертификата о вакцинации.
Также в повестке дня внеочередного заседания законопроекты:
- №6121 по госрегистрации лекарственных средств под обязательства;
- №5873 по совершенствованию системы управления сферой здравоохранения;
- №5694 о функционировании Единого госреестра ветеранов войны и введении электронного удостоверения ветерана;
- №4542 о внесении изменений в закон "О реабилитации лиц с инвалидностью в Украине" касательно приведения в соответствие с некоторыми законодательными актами.
С подробной повесткой дня заседания можно ознакомиться в тексте распоряжения по ссылке.
Предыстория:
- Зеленский инициировал внеочередное заседание Рады на 2 ноября.
- 27 октября профильный комитет Рады рекомендовал принять постановление, которое будет допускать только вакцинированных или с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19.
Украинская правда