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В Германии предлагают договориться с Украиной о временном размещении "нелегалов Лукашенко"

Среда, 10 ноября 2021, 11:37
В Германии предлагают договориться с Украиной о временном размещении нелегалов Лукашенко
ситуация на польско-белорусской границе. фото Полиции Польши

Эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в немецком Бундестаге Нильc Шмид предложил открыть контролируемый путь для мигрантов в Польшу и привлечь Украину к решению проблемы беженцев на границе с Беларусью.

Об этом он сказал в интервью Deutschlandfunk, сообщает "Европейская правда".

Шмид предложил, чтобы тысячи мигрантов на границе между Беларусью и Польшей получили контролируемый путь в страну, а затем их необходимо доставить в третью страну вне ЕС, где они должны пройти через процедуры получения убежища.

"Есть размышления поговорить об этом с соседними странами, такими как Украина. Тогда мы можем дать понять, что не каждый беженец автоматически попадает в ЕС", - сказал Шмид.

Политик также подверг критике действия польских пограничников по выдворению мигрантов, которые силой прорываются в Польшу.

"Идея о том, что для защиты ЕС используются незаконные меры, подрывает то, за что выступают ЕС и Польша", – добавил он.

Шмид добавил, что ЕС должен предпринимать решительные шаги для предотвращения потока беженцев в Беларусь.

"Необходимо подумать об отзыве прав на взлет и посадку у авиакомпаний, прибывающих из стран, не препятствующих этим рейсам. ЕС должен направлять очень сильные сигналы, что мы не оставим Польшу наедине с этой проблемой", - сказал он.

Отметим, что социал-демократы - крупнейшая фракция в немецком Бундестаге, а их лидер Олаф Шольц должен возглавить новое правительство вместо Ангелы Меркель.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз близок к введению новых санкций против Беларуси, направленных против 30 физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел и авиакомпанию "Белавиа".

Напомним, 8 ноября ситуация на польско-белорусской границе беспрецедентно обострилась. Туда прибыла большая группа мигрантов в сопровождении белорусских силовиков. Они предприняли несколько попыток прорыва через границу, но все безуспешны.

К вечеру мигранты обустроили лагерь рядом с границей. В Польше говорят, что в непосредственной близости от границы могут находиться 2-3 тысячи человек.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Александр Лукашенко "имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина" и демонстрирует решимость реализовать его сценарий.

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Темы: беженцыБеларусьПольша
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