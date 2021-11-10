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Боррель предлагает создать силы быстрого реагирования ЕС к 2025 году

Среда, 10 ноября 2021, 15:58

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель предлагает создать к 2025 году военные силы быстрого реагирования для ответа на гибридные атаки против блока, такие как, например, атака Беларуси на Польшу.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет испанское издание El Pais.

Газета пишет, что Боррель завершил работу над проектом так называемого "Стратегического компаса" - документа, направленного на формирование единой позиции ЕС по геополитическим угрозам, с которыми сталкивается блок.

"Мы живем в мире, в котором все может быть использовано как оружие агрессии, и в этом сценарии ЕС недостаточно использовать свою "мягкую силу" торговой политики и политики в области прав человека", - резюмирует Боррель в документе "Стратегический компас", подготовка которого началась в середине 2020 года и, как ожидается, будет официально одобрена в ЕС в марте 2022 года.

Прогнозируется, что этот документ станет предметом длительного и упорного торга между столицами.

Документ предлагает в качестве первого шага создать чрезвычайные военные силы ЕС до 2025 года в размере 5 тысяч солдат.

"Никто не хочет строить европейский НАТО", - объяснил Боррель, добавив, что его документ не намерен вступать в конфронтацию с Альянсом.

Боррель настаивает, что создание сил быстрого реагирования предназначено не для замены Альянса, а для его дополнения, чтобы дать возможность ЕС взять на себя "свою стратегическую ответственность", пишет издание.

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Темы: ЕСармияЕвропа
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