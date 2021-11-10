Литва направила дополнительные силы на границу с Беларусью

Литовская полиция направила дополнительные силы на границу с Беларусью для помощи пограничникам после того, как в стране начало действовать чрезвычайное положение.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет LRT.

"Они приходят на помощь пограничникам, охраняющим границу, и еще один момент – это осуществление мер, предусмотренных законом о чрезвычайном положении", – сказал генеральный комиссар полиции Литвы Ренатас Пожела агентству BNS.

Он сообщил, что послать дополнительные силы попросили полицию в пограничном ведомстве, точная численность сотрудников полиции не раскрывается.

По его словам, количество сотрудников полиции было направлено "с учетом конкретной просьбы пограничников именно для этого региона".

Пока сложно спрогнозировать, как долго дополнительные силы будут помогать пограничникам.

Пограничникам также помогают военные, их точное количество также не разглашается.

Сейм Литвы ввел с 10 ноября чрезвычайное положение на границе с Беларусью из-за усиления "шантажа мигрантами", оно будет действовать месяц.

Еще с конца июля, с первым обострением миграционного кризиса, в Литве была объявлена ​​экстремальная ситуация государственного масштаба.