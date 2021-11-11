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В Грузии показали видео, как Саакашвили затаскивают в тюремную больницу, и заявили о "нападении"

Четверг, 11 ноября 2021, 13:57
Скриншот видео

Пенитенциарная служба Грузии заявила, что бывший президент Михеил Саакашвили совершил нападение на персонал тюремной больницы и повредил медицинское оборудование.

Служба опубликовала видео инцидента на своей странице в Facebook, сообщает "Европейская правда".

"В связи с большим общественным интересом мы публикуем видеоматериалы, на которых запечатлено размещение Михеила Саакашвили, заключенного в ЛПУ № 18 для обвиняемых и осужденных, его помещение в палату и тот факт, что Саакашвили совершил физическое нападение на персонал и повредил медицинское оборудование", - говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, как Саакашвили силой извлекают из машины скорой помощи, которая привезла его из СИЗО в больницу.

Четверо мужчин несут Саакашвили за руки и ноги, их сопровождают еще несколько человек. Саакашвили заносят в лифт, а затем несут по коридорам в палату и только там отпускают.

При этом на кадрах не видно, чтобы Саакашвили нападал на кого-нибудь, как написано в заявлении службы.

В палате Саакашвили сбрасывает с тумбочки медицинский прибор, а также ругается с двумя мужчинами. Однако никаких физических столкновений между ними не происходит.

Видео датируется 8 ноября, именно в тот день стало известно, что Саакашвили перевезли в больницу.

Напомним, Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство адвокатов Михеила Саакашвили о применении временных мер в отношении него, а также призвал политика прекратить голодовку.

8 ноября Украина официально выразила возмущение в адрес властей Грузии в связи с переводом Саакашвили в тюремную больницу и отсутствием информирования об этом украинской стороны.

Украина призвала безотлагательно перевезти Саакашвили в гражданское медицинское учреждение, которое имело бы все необходимые возможности для оказания надлежащей медицинской опеки и экстренной помощи.

На следующий день прозвучал целый ряд заявлений западных дипломатов с аналогичными требованиями в адрес Тбилиси.

Темы: СаакашвилиГрузияголодовка
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