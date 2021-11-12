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Испания останется открытой для путешествий полностью вакцинированных украинцев – МИД

Пятница, 12 ноября 2021, 16:17
Фото vaccination.covid19.gov.ua

Испания останется открытой для путешествий украинцев, полностью вакцинировавшихся от коронавируса.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на главу МИД Дмитрия Кулебу.  

Министр уточнил, что решение вступит в силу 15 ноября. "До этого все остается, как есть", – отметил Кулеба в Twitter.

По данным портала МИД, начиная с 15 ноября будет разрешаться въезд в Испанию из Украины гражданам Украины, прошедшим полный курс вакцинации против Covid-19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения или Европейским агентством лекарственных средств – после 14 дней со дня получения последней дозы.

Также будет разрешаться въезд для невакцинированных граждан отдельных категорий при условии предоставления справки о негативном результате тестирования на наличие Covid-19 или справки о выздоровлении. Детальнее о них – на сайте tripadvisor.mfa.gov.ua.

Испания стала 13 страной ЕС, которая сохранила возможности въезда для украинцев.

Совет ЕС 9 ноября утвердил решение об исключении Украины из "зеленого списка" для путешествий в связи с ухудшением эпидемической ситуации.

Об исключении Украины из списка ЕС и какими будут правила пересечения границы, читайте в статье: Безвиз в красной зоне: как новая волна эпидемии изменит правила въезда в ЕС для украинцев.

Темы: Испаниякоронавирусвакцинациятуризм
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