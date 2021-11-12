Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Еврокомиссия разрешила есть перелетную саранчу

Пятница, 12 ноября 2021, 20:44

Европейская комиссия разрешила использовать перелетную саранчу как пищевой ингредиент на рынке Европейского союза.

Об этом сообщила пресс-служба комиссии в пятницу, пишет "Европейская правда".

"Сегодня Комиссия разрешила допустить на рынок второй вид насекомых, Locusta migratoria (перелетная саранча), как новый продукт питания. Он будет доступен в замороженном, сушеном и порошкообразном виде и предназначен для продажи в качестве перекуса или пищевого ингредиента в ряде пищевых продуктов", - рассказали Европейской комиссии.

Ранее Европейское агентство по безопасности продуктов питания (EFSA) пришло к выводу, что перелетная саранча безопасна при использовании, представленном компанией-заявителем.

Продукты, содержащие этот новый продукт питания, будут маркированы, чтобы информировать о потенциальных аллергических реакциях.

Еврокомиссия в июле прошлого года уже разрешила употребление насекомых в пищу, одобрив включение в список новых продуктов питания сушеного желтого мучного червя.

Комиссия подчеркивает, что в различных исследованиях Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН определила насекомых как питательный и здоровый источник пищи с высоким содержанием жиров, белков, витаминов, клетчатки и минералов.

Темы: Европа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Европа
Байден разрешил Пентагону отправить в Европу около 3 тысяч резервистов
Лидеры США и Северной Европы пообещали и в дальнейшем поддерживать Украину
Чешский железнодорожный лоукостер анонсировал новые маршруты из Украины в ЕС
Последние новости
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит людей
15:43
Залужный о ротации каждые полгода: Увеличьте боекомплект бойцов в два раза для этого
15:23
Пашинян упрекнул Путина и Лукашенко в "политизации" ЕАЭС
15:10
Залужный объяснил, почему не актуально оперировать для мобилизации 2 и 3 группами инвалидности
14:59
Компания "Д.Трейдинг" Ахметова начала торговать зерном
14:54
Главнокомандующий ВСУ: Вопрос отсрочек от мобилизации не в моей компетенции
14:54
В КГГА ответили на петицию об установке валидаторов в маршрутках
14:50
Тайвань расширил санкции против России и Беларуси
14:45
Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"
14:39
Почти "Один дома": в США авиакомпания отправила 6-летнего мальчика в Филадельфию вместо Флориды
Все новости...
Реклама: