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Меркель призвала вакцинироваться: впереди трудные недели

Суббота, 13 ноября 2021, 13:52
Меркель призвала вакцинироваться: впереди трудные недели
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

Канцлер Германии Ангела Меркель призвала непривитых людей пересмотреть свое решение и пройти курс вакцинации.

Об этом она заявила в видеообращении в субботу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

"Впереди нас ждут трудные недели, и вы можете видеть, что я очень волнуюсь. Срочно прошу всех, кто еще не был вакцинирован: пожалуйста, подумайте", - сказала Меркель.

Семидневный уровень заболеваемости коронавирусом в Германии вырос до самого высокого уровня с начала пандемии - до 277,4 на 100 тысяч человек. Рекорд третьей волны пандемии в декабре прошлого года составил 197,6.

Федеральное правительство и лидеры 16 земель Германии должны встретиться на следующей неделе и обсудить ужесточение ограничений.

"Нам всегда помогало, когда земли и федеральное правительство работали вместе и придерживались единых правил", - сказала Меркель.

Напомним, правительство Германии вновь сделало бесплатными экспресс-тесты на коронавирус, чтобы усилить борьбу с распространением COVID-19.

Темы: МеркельГерманиякоронавирус
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