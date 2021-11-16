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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в новых обстрелах, в том числе из тяжелого оружия

Вторник, 16 ноября 2021, 12:59

Армения и Азербайджан заявили об обострении ситуации на спорной территории, обвинив друг друга в провокации.

Об этом сообщает "Европейская правда" по материалам "Радио Азатутюн" и заявлениям оборонных ведомств обеих стран.

Информация о мелких столкновениях поступает уже два дня подряд, распространялись также сообщения, что азербайджанские военные продвинулись вперед, но в Минобороны Армении эти сообщения опровергали.

Однако 16 ноября премьер-министр Никол Пашинян заявил, что азербайджанские военные зашли на территорию страны на одном из восточных участков границы. Других обстоятельств он не сообщил, в частности, где именно и при каких обстоятельствах произошло продвижение.

Впоследствии появилось заявление Совбеза, из которого следует, что четыре позиции армянских военных оказались в окружении. После переговоров азербайджанские военные и техника якобы вышли с этой территории, но также пришлось вывести своих военных в Армению. В заявлении пишут также, что на этом участке "остаются подразделения ВС Азербайджана, вторгшиеся на территорию Армении еще в мае".

Никол Пашинян 16 ноября назначил нового министра обороны - на этом посту Аршака Карапетяна заменил до сих пор бывший вице-премьером Сурен Папикян, который также входит в правление правящей партии "Гражданский договор".

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева в ответ на слова Пашиняна заявила, что азербайджанские военные "выполняют свои служебные обязанности на суверенной территории Азербайджана".

Днем 16 ноября министерства обороны обеих стран опубликовали заявления, обвиняющие друг друга в провокациях. Из них следует, что продолжаются взаимные обстрелы, в том числе из тяжелого вооружения.

Минобороны Армении заявило, что около 13:00 произошел обстрел их позиций, после чего армянские военные приняли меры "для предотвращения наступления противника".

В следующем сообщении пишут, что "противник использует артиллерийские средства, бронетехнику и стрелковое оружие разного калибра… В результате упорной перестрелки у противника есть потеря бронетехники".

Минобороны Азербайджана заявляет, что спровоцировали стычку армянские военные "в целях захвата высот на этом направлении" и они первыми атаковали позиции азербайджанских военных в Кяльбаджарском и Лачинском районах, применяя стрелковое оружие и гранатометы. Сообщают о двух раненых. Ведомство добавляет, что продвижение армянских военных остановили, их разоружили и задержали, а также захватили множество оружия и боеприпасов.

В следующем сообщении Минобороны Азербайджана пишет, что армянские военные "открыли огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении подразделений, дислоцированных на территории Лачинского района".

Это первое серьезное обострение с середины лета 2021 года.

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Темы: АрменияАзербайджан
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