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Швеция поддерживает идею военной учебной миссии ЕС в Украине

Вторник, 16 ноября 2021, 19:06
Швеция поддерживает идею военной учебной миссии ЕС в Украине
фото минобороны

Министр обороны Швеции Петер Гульквист допустил отправку шведского военного контингента в Украину в рамках учебной миссии под руководством ЕС.

Об этом он заявил программе шведского радио Ekot, сообщает "Европейская правда".

По его словам, министр поддерживает предложение в рамках ЕС, поступившее от стран Балтии, об учебной миссии в Украине.

"Мы считаем очень важным отметить амбиции ЕС внести свой вклад в безопасность и суверенитет Украины", - заявил он.

Гульквист сказал, что в этом контексте Швеция хочет выяснить, каким образом может внести свой вклад.

"Сейчас все взгляды прикованы к Польше и к происходящему на границе, а это может означать, что Украина будет немного в тени. Украина всегда актуальна, наша солидарность всегда должна быть очень четкой", - отметил министр.

В октябре в Европейском Союзе подтвердили, что рассматривают вопросы создания новой военно-учебной миссии в Украине.

ЕС создал две гражданские миссии в Украине, крупнейшая из которых – Консультативная миссия Европейского Союза, в которой работают 300 человек в Киеве и четырех других городах Украины с задачей реформировать сектор гражданской безопасности.

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Темы: ШвецияВооруженные силы
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