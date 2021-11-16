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В ЕС рассказали, как будут действовать в случае обострения ситуации на границах Украины

Вторник, 16 ноября 2021, 21:40
ЖОЗЕП БОРРЕЛЬ, ФОТО: GETTY IMAGES

В случае обострения ситуации на границах Украина может и дальше рассчитывать на политическую, дипломатическую, экономическую и финансовую помощь со стороны Европейского Союза.

Об этом в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам заседания Совета министров ЕС по вопросам обороны заявил высокий представитель ЕС Жозеп Боррель, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ".

"У нас нет военного альянса с Украиной. Так что если постает вопрос, что мы будем делать завтра в Украине, перед фактом того, что может случиться на границе - мы будем продолжать действовать точно таким же образом, в рамках действий, предпринятых со времен, когда Россия захватила Крым и начала войну на Донбассе.

Украина может быть уверена в политической, дипломатической, экономической и финансовой поддержке со стороны Европейского Союза", – сказал Боррель.

Он отметил, что ЕС очень тщательно следит за развитием ситуации в Украине. По его словам, ЕС располагает только той информацией о текущей ситуации на восточной границе Украины, которая была предоставлена ​​украинской и американской сторонами.

В то же время Боррель напомнил, что двустороннее Соглашение об ассоциации, которое заключили ЕС и Украина, охватывает широкий круг вопросов, но не предусматривает создание военного союза.

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, что миграционный кризис на границе Беларуси с ЕС может быть прикрытием для активных действий России против Украины.

Между тем, министры иностранных дел Германии и Франции на встрече в Брюсселе 15 ноября заверили главу МИД Дмитрия Кулебу, что Россия столкнется с "очень тяжелыми последствиями" в случае широкомасштабной войны против Украины.

Темы: ЕСвойнаРосcия
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