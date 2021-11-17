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Меркель снова поговорила о мигрантах с Лукашенко: у него заявили о договоренности

Среда, 17 ноября 2021, 17:59
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

В пресс-службе самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко сообщили о втором за три дня разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель, в рамках которой, по словам Минска, стороны договорились о механизме разрешения миграционного кризиса.

Как сообщает "Европейская правда", версию разговора пресс-службы Лукашенко приводит государственное белорусское агентство БЕЛТА, в офисе Меркель детали разговора пока не обнародовали.

У Лукашенко отметили, что разговор касался ситуации на границе Беларуси со странами Европейского Союза.

"Подробно обсудив проблему беженцев, стороны пришли к определенному пониманию, как действовать и двигаться дальше в решении вопросов", - отметили в пресс-службе.

По словам Минска, Лукашенко и Меркель договорились о том, что "проблема выносится на уровень Беларуси и ЕС, при этом соответствующие должностные лица, которые будут определены от обеих сторон, немедленно начнут переговоры с целью решения имеющихся проблем".

"В этом же контексте будет решаться пожелание беженцев попасть в Германию", - добавили в пресс-службе.

Меркель также передала Лукашенко прошение главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен об обязательном участии в процессе международных организаций, занимающихся проблематикой беженцев и мигрантов.

Лукашенко и Меркель договорились о дальнейших контактах, заявили у белорусского лидера.

Напомним, прошлый телефонный разговор Ангелы Меркель с Лукашенко состоялся 15 ноября и касался искусственного миграционного кризиса на границах Беларуси с ЕС.

Как известно, это был первый разговор лидера одной из европейских стран с Лукашенко после президентских выборов в августе 2020 года, после которых начались мирные протесты, на которые режим ответил репрессиями.

В нескольких странах, включая Германию, раскритиковали решение Меркель провести телефонный разговор с Лукашенко, считая, что это противоречит европейской политике его непризнания как легитимного лидера.

Темы: МеркельЛукашенкограницабеженцы
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