Премьер Британии предостерег Кремль от военного авантюризма в отношении Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что вторжение России в Украину было бы "трагической ошибкой".

Об этом Джонсон заявил в среду во время общения с британскими парламентариями, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Guardian.

Джонсон отвечал на вопрос, что еще Великобритании нужно сделать, чтобы защитить Польшу и Украину от России.

По словам британского премьера, это два разных случая, потому что Польша имеет гарантию безопасности от НАТО, а Украина нет. Но важно, чтобы все стороны понимали цену просчета на границе.

"Я думаю, что было бы трагической, трагической ошибкой со стороны Кремля полагать, что военным авантюризмом можно что-то выиграть", - сказал глава британского правительства.

Напомним, ранее Джонсон предупредил европейские страны, что скоро им придется выбирать между покупкой все большего количества энергоносителей из России или поддержкой Украины, мира и стабильности.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 15 ноября заявил, что Россия имеет значительные военные силы у границы с Украиной, однако призвал не спекулировать о возможности масштабного вторжения.