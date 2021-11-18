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Лукашенко предложил Меркель создать гуманитарный коридор для мигрантов

Четверг, 18 ноября 2021, 16:19

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко предложил канцлеру Германии Ангеле Меркель создать гуманитарный коридор для 2 тысяч мигрантов, находящихся на границе с Польшей.

Об этом рассказала спикер Лукашенко Наталья Эйсмонт белорусскому государственному агентству БЕЛТА, пишет "Европейская правда".

Эйсмонт сказала, что на сегодняшний день на территории Беларуси находится около 7 тысяч мигрантов, из них на границе "в так называемом стихийном лагере" - около 2 тысяч человек.

По ее словам, во время первого разговора с Меркель Лукашенко предложил ЕС создать гуманитарный коридор для 2 тысяч мигрантов, находящихся в лагере на границе. Беларусь, со своей стороны, обещала взять на себя обязательство "способствовать" другим 5 тысячам вернуться на родину "по их желанию".

"Мы берем на себя обязательство способствовать, насколько это возможно и по их желанию, остальным 5 тысячам вернуться на родину. И Ангела Меркель, согласно договоренностям, будет вести переговоры с ЕС, в том числе по организации гуманитарного коридора в Германию", - сказала Эйсмонт.

Она заявила, что Беларусь убеждает, но не может заставить мигрантов покинуть страну, и что первый самолет с 374 людьми, преимущественно гражданами Ирака, вылетел в четверг.

По ее словам, другие мигранты "настаивают на создании гуманитарного коридора в Западную Европу, преимущественно в Германию".

"То есть к настоящему моменту они категорически отказываются, но мы будем над этим работать", - сказала она.

Меркель за последние дни дважды по телефону разговаривала с Лукашенко о ситуации на границах Беларуси и ЕС.

После переговоров Меркель и Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры в том числе с белорусскими властями для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

В Еврокомиссии заявили, что анонсированные технические переговоры не означают переговоров с режимом Лукашенко.

Телефонный звонок Меркель стал первым контактом с Лукашенко, инициированным западным политиком высокого уровня после фальсифицированных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Лидеры Европейского Союза не признают Лукашенко законно  избранным президентом.

Темы: ЛукашенкоМеркельБеларусьграницамиграция
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