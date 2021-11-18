Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Путин: Франция и Германия потакают курсу Киева на демонтаж "Минска"

Четверг, 18 ноября 2021, 16:32
Путин: Франция и Германия потакают курсу Киева на демонтаж Минска
AFP VIA GETTY IMAGES

Президент РФ Владимир Путин обвинил Францию ​​и Германию в том, что они потакают попыткам Киева демонтировать Минские договоренности.

Об этом Путин сказал на расширенном заседании коллегии МИД РФ в четверг, цитирует его российское агентство "Интерфакс", сообщает "Европейская правда".

"На словах наши партнеры относительно "нормандского квартета" - ФРГ, Франция - не отрицают значение Минских соглашений... Но на самом деле, к сожалению, к сожалению, (Берлин и Париж - Ред.) потакают курсу сегодняшнего киевского руководства на их демонтаж, что заводит переговоры и само урегулирование, к сожалению, в тупик", - заявил российский президент.

Однако Путин отметил, что посреднические усилия в контактной группе и в Нормандском формате важно продолжать, поскольку других международных механизмов урегулирования конфликта не существует.

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обнародованием писем Россия имеет целью "добить" Нормандский формат.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПутинБеларусьЛукашенкоМеркельФранция
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Путин
Эрдоган после Зеленского может поговорить с Путиным – СМИ
Путин навредил себе, когда признал финансирование "Вагнера" – Линкявичюс
Лукашенко склоняет Украину к переговорам с РФ, ставя в пример Пригожина
Последние новости
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь может заставить РФ отказаться от агрессии
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
15:44
Главнокомандующий об электронных повестках: Мы рады любому способу, который обеспечит нам людей
15:43
Залужный: Ротация в армии заставит искать дополнительный боекомплект
Все новости...
Реклама: