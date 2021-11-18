Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Меркель прокомментировала публикацию Россией конфиденциальных писем

Четверг, 18 ноября 2021, 22:57
АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ ФОТО: SHUTTERSTOCK

Канцлер Германии Ангела Меркель отреагировала на решение главы МИД РФ сделать публичной переписку с французским и немецким коллегами, выразив сожаление, что встреча в Нормандском формате - ни на уровне министров, ни на уровне глав государств - не состоялась.

Как сообщает корреспондент "Европейская правда", об этом Меркель сказала на пресс-конференции в четверг, отвечая на вопросы СМИ.

"Публикация корреспонденции не сильно удивила меня, поскольку я читаю много моих писем в прессе, в этой связи никому ничего скрывать. Но тот факт, почему не состоялась встреча министров иностранных дел, - он точно рассматривался по-разному, с одной стороны, немецкой и французской сторонами, и российской стороной - с другой", - сказала она.

"Я просила российского президента, чтобы до тех пор, пока я остаюсь канцлером, такая встреча состоялась, я даже желала встречи на уровне лидеров, но, к сожалению, этого не произошло, и поэтому я выражаю большое сожаление. Публикация переписки здесь ничего не меняет. На мой взгляд, такая встреча должна была состояться", - добавила Меркель.

Напомним, 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало конфиденциальную дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами МИД Франции и Германии Жаном-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом.

В МИДе РФ объяснили такой шаг тем, что позиция российской стороны и ее подход к проведению встречи в Нормандском формате якобы регулярно искажается.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обнародованием писем Россия имеет целью "добить" Нормандский формат.

О том, что это значит для Украины - смотрите в видеоблоге ЕвроПравды 

Темы: МеркельГерманияФранцияРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Вагнергейт"-эфир: у Зеленского заявили, что "бегать на ТВ по указанию олигарха не будут"

Ермак перенес спецоперацию от имени Зеленского – Бурба

Зеленский, Ермак и все представители власти проигнорировали эфир Шустера по поводу "вагнеровцев"

Новости 19 ноября: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме

В ЕС одобрили первые таблетки от коронавируса

ЕС и НАТО "подыгрывают" Украине, которая "постоянно посягает на Крым" – Лавров

Все новости...
Меркель
Путин: Франция и Германия потакают курсу Киева на демонтаж "Минска"
Лукашенко предложил Меркель создать гуманитарный коридор для мигрантов
Меркель: Четвертая волна COVID накрыла Германию со всей силой
Последние новости
23:58
Бурба назвал лиц, кому, кроме Зеленского, отчитывался по "вагнеровцам"
23:13
"Вагнергейт"-эфир: у Зеленского заявили, что "бегать на ТВ по указанию олигарха не будут"
22:41
Президентскую власть в США впервые получила женщина, это длилось 85 минут
22:19
Ермак перенес спецоперацию от имени Зеленского – Бурба
21:53
Новости 19 ноября: БЭБ не хватает людей для запуска, банкноты ко Дню Независимости
21:38
НБУ наложил полмиллиона штрафов за нарушение "коллекторского" закона
21:25
"Динамо" забивает "Черноморцу" шесть мячей в Киеве
21:22
Зеленский, Ермак и все представители власти проигнорировали эфир Шустера по поводу "вагнеровцев"
21:16
Новости 19 ноября: коронавирус в Украине, президент Болгарии о Крыме
20:57
Официальный курс: гривня ослабла к доллару
Все новости...