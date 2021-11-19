Берлин обвинил Москву в нарушении дипломатической практики из-за "слива" закрытой переписки
Министерство иностранных дел Германии обвинило МИД России в нарушении дипломатической практики после обнародования конфиденциальной переписки между германским, французским и российским министрами.
Об этом сообщил официальный представитель немецкого МИД по запросу DW, пишет "Европейская правда".
"Мы приняли к сведению решение министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова обнародовать эту конфиденциальную коммуникацию. Мы считаем этот шаг нарушением привычной дипломатической практики", - ответил официальный представитель немецкого МИД.
Он подчеркнул, что "Германия и Франция в течение месяцев интенсивно работают над возобновлением переговоров и реализацией конкретной повестки дня о мирном урегулировании на основе минских договоренностей".
Он призвал российскую сторону от имени Германии "вернуться за стол переговоров и продолжить их в оправдавших себя форматах и по оправдавшим себя принципам".
МИД Франции отреагировал на действия России накануне аналогичным заявлением.
Канцлер Германии Ангела Меркель также отреагировала на решение главы МИД РФ сделать публичной переписку, выразив сожаление, что встреча в Нормандском формате - ни на уровне министров, ни на уровне глав государств - не состоялась.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия своими действиями просто добивает Нормандский формат, демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии.