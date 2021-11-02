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Скичко хотел в кресло главы Минсреды, но Шмыгаль был против – источники

Вторник, 2 ноября 2021, 10:20
Александр Скичко. Фото ck-oda.gov.ua

На должность министра защиты окружающей среды и природных ресурсов претендовал глава Черкасской ОГА Александр Скичко, но против его кандидатуры выступал премьер Денис Шмыгаль.

Источник: статья "Украинской правды" "Кабмин с несколькими переменными. Кого Зеленский выгонит из правительства"

Прямая речь собеседника УП в "Слуге народа", причастного к поиску кандидатур в Кабмин: "Скичко не хотел в правительстве Шмигаль. Потому что посадить Скичко в правительство, это как взять себе Кирилла Тимошенко: Скичко Кириллу сливал бы все, что происходит в Кабмине. Хоть Скичко и очень хотел".

Детали: Также на должность главы Минсреды претендовал выдвиженец от фракции СН депутат Андрей Жупанин, но ему на Банковой сказали, что он еще молод и не имеет опыта в экологии.

Сейчас новым руководителем Минсреды может стать нынешний заместитель министра Романа Абрамовского по цифровым трансформациям Руслан Стрелец.

По данным УП, пока решили, что он сперва побудет и.о. министра.

Один из министров рассказал, что Стрелец "был на "малой фракции", произвел хорошее впечатление – парень достаточно грамотный". Он также добавил, что Стрелец – единственный, кто прошел полиграф перед встречей с депутатами.

Для справки: Свою карьеру Стрелец строил в Днепре. Там он работал директором департамента экологии и природных ресурсов Днепропетровской ОГА во времена губернаторства Валентина Резниченко. В 2019 году переехал в Киев и отвечал за управление отходами в тогда еще совместном Министерстве энергетики и защиты окружающей среды.

Предыстория:

  • 19 октября министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский написал заявление об уходе.
  • По данным УП было несколько конфликтных ситуаций между президентом Владимиром Зеленским и министром.
  • В частности, то, что перед полетом Зеленского на климатический саммит в Глазго, который считается важнейшим событием года в сфере экологии в мире, в Минэкологии не смогли предложить ни одной программы, которую президент мог бы представить на саммите.
  • Еще одним тяжелым ударом, который на Банковой не простили министру, стал "экологический день" в Раде, когда Абрамовский обещал Зеленскому принять важные законы по сокращению выбросов, но Рада все их провалила.

Украинская правда
Темы: Кабинет министровШмыгаль
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