Транспорт для вакцинированных: в полиции рассказали, сколько "зайцев" обнаружили в Киеве 1 ноября

В первый день действия строгих ограничений в Киеве полиция проверила 482 единицы общественного транспорта и выявила 20 случаев отсутствия ководных документов, необходимых для проезда.

Источник: пресс-служба полиции Киева в комментарии УП

Детали: Всего 1 ноября правоохранители провели 726 проверок: в общественном транспорте – 482 и 244 – на объектах хозяйственной деятельности.

Из-за отсутствия документ-документации в транспорте было составлено 20 протоколов, на объектах хозяйствования – 18.

За несоблюдение масочного режима в общественных местах правоохранители вынесли 121 постановление и в транспорте - 113 постановлений.

Напомним: В случае отсутствия необходимых документов у граждан правоохранители составляют админпротоколы о нарушении правил карантина, которые затем направляются в суд для принятия решения.Предусмотренный КУпАПом штраф – от 17 до 34 тысяч гривен. Размер штрафа определяет суд.

Предыстория: