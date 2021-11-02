Транспорт для вакцинированных: в полиции рассказали, сколько "зайцев" обнаружили в Киеве 1 ноября
В первый день действия строгих ограничений в Киеве полиция проверила 482 единицы общественного транспорта и выявила 20 случаев отсутствия ководных документов, необходимых для проезда.
Источник: пресс-служба полиции Киева в комментарии УП
Детали: Всего 1 ноября правоохранители провели 726 проверок: в общественном транспорте – 482 и 244 – на объектах хозяйственной деятельности.
Из-за отсутствия документ-документации в транспорте было составлено 20 протоколов, на объектах хозяйствования – 18.
За несоблюдение масочного режима в общественных местах правоохранители вынесли 121 постановление и в транспорте - 113 постановлений.
Напомним: В случае отсутствия необходимых документов у граждан правоохранители составляют админпротоколы о нарушении правил карантина, которые затем направляются в суд для принятия решения.Предусмотренный КУпАПом штраф – от 17 до 34 тысяч гривен. Размер штрафа определяет суд.
Предыстория:
- Глава столицы Виталий Кличко на брифинге сообщил, что из-за приближения к показателям "красной" эпидзоны с 1 ноября вводятся строгие ограничения для невакцинированных граждан. В частности, проезд в общественном транспорте будет возможен при наличии ковид-сертификата о вакцинации или отрицательного ПЦР-теста.
- Проверять эти документы, по словам мэра, будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей.
- Для беспрепятственного проезда в общественном транспорте действует желтый (об одной дозе вакцины) и зеленый (о полной вакцинации) сертификат, ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов, тест на антиген или справка о выздоровлении (на стадии тестирования –ред.). Дети до 18 лет ездят без ограничений.