Общественный транспорт Киева закроют для невакцинированных

С 1 ноября в общественном транспорте Киева можно будет ездить только с сертификатом о вакцинации или отрицательным ПЦР-тестом.

Источник: мэр столицы Виталий Кличко на срочном брифинге, пресс-служба КГГА в комментарии УП

Прямая речь: "Общественный транспорт закрывать мы не собираемся, он будет работать, но ездить в нем должны пассажиры, имеющие сертификат о вакцинации или отрицательном ПЦР-тесте.

Проверять эти документы будут не на входе в транспорт, а выборочно специальные группы правоохранителей".

Детали: С 1 ноября столица вводит строгие ограничения, поскольку по критериям достигла показателей "красной зоны".

По словам мэра, власти вводят эти строгие ограничения, потому что нет других вариантов, чтобы сохранить здоровье и жизнь людей. Чтобы не допустить и коллапса медицинской системы, которая может не выдержать такого наплыва больных. Глава столицы в очередной раз призвал граждан вакцинироваться.

Обновлено: В пресс-службе КГГА "Украинской правде" уточнили, что для беспрепятственного проезда в общественном транспорте будет действовать желтый (об одной дозе вакцины) и зеленый (о полной вакцинации) сертификат, ПЦР-тест, действующий в течение 72 часов, тест на антиген или справка о выздоровлении (в настоящее время на стадии тестирования –ред.). Дети будут ездить без ограничений.