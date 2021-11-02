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Рейтинг партий: "Слуга народа" немного потеряла поддержку

Вторник, 2 ноября 2021, 11:14

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку имела бы "Слуга народа" – 20,4% тех, кто будет голосовать и определился с выбором, в то же время, по сравнению с сентябрем, поддержка партии немного упала.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 21-23 октября

Детали: За партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса 15,8%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%, за "Батькивщину" – 10,9%. 

 
Инфографика СГ "рейтинг"

Рейтинг других политических сил немного ниже.

В частности, партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" – 6,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%, Радикальную партию – 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,2%, партию Шария – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партию "Голос" – 2,2%, партию "Самопомощь" – 1,9%. 

 
Инфографика СГ "рейтинг"

Исследование проходило 21-23 октября. Методом телефонных интервью на основе случайных мобильных номеров опросили 2500 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Предыстория:

  • Согласно опросу "Рейтинга", проведенному в начале сентября, "Слугу народа" поддерживали 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, "Европейскую солидарность" – 14,1%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,4%, и "Батькивщину" – 10,6%.

Украинская правда
Темы: партиисоциологияопросВерховная Рада
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