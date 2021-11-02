Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Рейтинг партий: "Слуга народа" немного потеряла поддержку

Вторник, 2 ноября 2021, 10:14

Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее время, то наибольшую поддержку имела бы "Слуга народа" – 20,4% тех, кто будет голосовать и определился с выбором, в то же время, по сравнению с сентябрем, поддержка партии немного упала.

Источник: результаты опроса Социологической группы "Рейтинг", проведенного 21-23 октября

Детали: За партию "Европейская солидарность" готовы отдать голоса 15,8%, за "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12%, за "Батькивщину" – 10,9%. 

 
Инфографика СГ "рейтинг"

Рейтинг других политических сил немного ниже.

В частности, партию "Сила и честь" поддерживают 6,4%, партию Мураева "Наши" – 6,3%, партию "Украинская стратегия Гройсмана" – 5,3%, Радикальную партию – 4,8%, "УДАР Виталия Кличко" – 4,2%, партию Шария – 3,8%, ВО "Свобода" – 2,9%, партию "Голос" – 2,2%, партию "Самопомощь" – 1,9%. 

 
Инфографика СГ "рейтинг"

Исследование проходило 21-23 октября. Методом телефонных интервью на основе случайных мобильных номеров опросили 2500 респондентов от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Предыстория:

  • Согласно опросу "Рейтинга", проведенному в начале сентября, "Слугу народа" поддерживали 25,8% среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором, "Европейскую солидарность" – 14,1%, "Оппозиционную платформу – За жизнь" – 12,4%, и "Батькивщину" – 10,6%.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: партиисоциологияопросВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
партии
Шольц прокомментировал высокие рейтинги "Альтернативы для Германии"
Президент Грузии ветировала изменения в избирательный кодекс, которые увеличат влияние партии власти
Парламент Молдовы ликвидировал пророссийскую фракцию "Шор"
Последние новости
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
Все новости...
Реклама: