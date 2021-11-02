Локдаун в Киеве может длиться минимум месяц – Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что, по прогнозам специалистов, локдаун в столице может длиться минимум месяц, а пик заболеваемости коронавирусом еще впереди.

Источник: Кличко в эфире "Украина 24"

Прямая речь: "Все зависит от динамики заболеваемости, от заполненности коек в больницах. Но предварительно специалисты говорят, что очень сложный период может занять минимум месяц.

Но если через две-три недели мы увидим, что заболеваемость пойдет на убыль, если мы подойдем к критериям "оранжевой" зоны, в соответствии с этим комиссия по чрезвычайным ситуациям города будет принимать решение об ослаблении некоторых ограничений. На сегодняшний день, к сожалению, такой тенденции пока нет.

И пика заболеваемости, как отмечают специалисты, вирусологи, врачи, мы еще не достигли".

Детали: По словам Кличко, городские власти обеспечивают больницы необходимым оборудованием, медикаментами и выплачивают надбавки медикам.

Сейчас в Киеве подготовлено более 6 тысяч коек. Больницы заполнены на 70%, кровати с кислородом заполнены почти на 80%.

Мэр добавил, что пока кислород в городе есть. Ситуация с коронавирусом, по словам Кличко, сложная, но стабильная и контролируемая.

Реанимации в больницах Киева почти заполнены.

Он отметил, что 99% госпитализированных с тяжелым течением болезни – невакцинированные пациенты.

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