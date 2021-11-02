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Одесского миллиардера Галантерника объявили в розыск

Вторник, 2 ноября 2021, 14:28
Владимир Галантерник, фото Forbes

Национальное антикоррупционное бюро объявило в международный розыск известного одесского бизнесмена Владимира Галантерника по делу о расхищении общественной земли в Одессе.

Источник: база данных МВД, собеседник Украинской правды в НАБУ

Детали: Согласно карте розыска, 51-летний Галантерник пропал в Харькове 31 августа 2021 года и теперь скрывается от органов досудебного расследования.

В НАБУ Украинской правде уточнили, что подозреваемый был объявлен в розыск 27 октября.

Его подозревают по ст. 255 ч. 1, ст. 191 ч. 5, ст. 209 ч.3 и ст. 364 ч. 2 Уголовного кодекса – создание преступной организации, присвоение и растрата имущества, отмывание денег и злоупотребление властью.

 

Напомним: Галантерник владеет в Одессе долями в рынках "Привоз", "7-й километр", торгово-развлекательных центрах City Center, City Center "Котовский", Аркадия Сити и бутик-отель "De Paris".

Как известно, бизнесмен живет в Лондоне.

По данным СМИ, в девяностых годах Галантерник был связан с группировкой Александра Ангерта по прозвищу Ангел.

6 октября генпрокурор Ирина Венедиктова подписала 5 подозрений в рамках расследования уголовного дела детективов НАБУ и прокуроров САП по завладению землей в Одессе, три из них – мэру Одессы Геннадию Труханову, Владимиру Галантернику, а также экс-прокурору Одесской области Олегу Жученко.

Украинская правда
Темы: ОдессарозыскНАБУ
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