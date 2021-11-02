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В Раде собрали подписи за еще одно внеочередное заседание

Вторник, 2 ноября 2021, 15:23
Фото с сайта ВР

Оппозиционные фракции Верховной Рады собрали 150 подписей для созыва внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроекта о кислородных станциях.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на депутата от "Голоса" Инну Совсун

Прямая речь Совсун: "Полгода назад я вместе с коллегами из многих фракций зарегистрировала законопроект о выделении денег на установку кислородных станций в украинских больницах. Еще тогда было понятно, что осенью нас ждет новая волна эпидемии, и у нас было достаточно времени, чтобы к ней подготовиться".

Детали: По ее словам, в конце сентября правительство смогло выделить 395 млрд грн на кислород, а "неделю спустя парламент выделил 15 млрд грн на дороги, однако дополнительных 800 млн грн на кислород не нашел".

Совсун добавила, что будет настаивать на том, чтобы деньги на кислородные станции были выделены.  

Депутат также обратила внимание на то, что 6 октября правительство решило выделить 25 миллионов на информационную кампанию, "когда у нас уже было 350 смертей в день и 15 тысяч новых больных".

Созыв внеочередного заседания Рады поддержали "Голос", "Европейская солидарность" и другими оппозиционными фракции.  

Предыстория:

  • 15 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5460 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.
  • 1 ноября глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады в 16 часов 2 ноября.
     

Темы: Верховная Радакоронавирусзаконодательстводеньги
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