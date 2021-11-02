Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Раде собрали подписи за еще одно внеочередное заседание

Вторник, 2 ноября 2021, 14:23
В Раде собрали подписи за еще одно внеочередное заседание
Фото с сайта ВР

Оппозиционные фракции Верховной Рады собрали 150 подписей для созыва внеочередного заседания парламента для рассмотрения законопроекта о кислородных станциях.

Источник: "Интерфакс-Украина" со ссылкой на депутата от "Голоса" Инну Совсун

Прямая речь Совсун: "Полгода назад я вместе с коллегами из многих фракций зарегистрировала законопроект о выделении денег на установку кислородных станций в украинских больницах. Еще тогда было понятно, что осенью нас ждет новая волна эпидемии, и у нас было достаточно времени, чтобы к ней подготовиться".

Детали: По ее словам, в конце сентября правительство смогло выделить 395 млрд грн на кислород, а "неделю спустя парламент выделил 15 млрд грн на дороги, однако дополнительных 800 млн грн на кислород не нашел".

Совсун добавила, что будет настаивать на том, чтобы деньги на кислородные станции были выделены.  

Депутат также обратила внимание на то, что 6 октября правительство решило выделить 25 миллионов на информационную кампанию, "когда у нас уже было 350 смертей в день и 15 тысяч новых больных".

Созыв внеочередного заседания Рады поддержали "Голос", "Европейская солидарность" и другими оппозиционными фракции.  

Предыстория:

  • 15 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №5460 о внесении изменений в закон "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" об увеличении расходов на закупки, проектирование и установку кислородных станций.
  • 1 ноября глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания Верховной Рады в 16 часов 2 ноября.
     

Темы: Верховная Радакоронавирусзаконодательстводеньги
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Верховная Рада
В Раде предлагают восстановить финансовую отчетность партий
Комитет Рады рекомендует Комиссии по стандартам языка уволиться "из-за дискредитации государства"
Нардеп Плачкова сложила мандат: в Раде новый "рекорд"
Последние новости
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
16:02
Залужный намекнул, что в 2024 году война будет отличаться технологически
15:59
Цена войны: в Минфине назвали расходы на безопасность и оборону за 11 месяцев года
Все новости...
Реклама: