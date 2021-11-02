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Четыре обстрела и погибший на Донбассе: силы ООС усмиряли оккупантов ответным огнем

Вторник, 2 ноября 2021, 18:23
фото c сайтf Армія Inform

С начала суток 2 ноября российско-оккупационные войска четыре раза открывали огонь в зоне проведения операции Объединенных сил: один украинский военнослужащий погиб.

Источник: вечерняя сводка пресс-центра штаба ООС

Детали: Вооруженные формирования Российской Федерации 4 раза нарушили режим прекращения огня, 2 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По позициям Объединенных сил в направлении Павлополя и Новозвановки противник открывал огонь из стрелкового оружия.

Возле Причепиловки вражеские вооруженные формирования дважды произвели обстрел из минометов калибра 120 мм.

Дословно: "В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину.

Наши защитники открывали ответный огонь, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность.

Благодаря усилиям украинских воинов рубежи наших подразделений остались прежними".

Украинская правда
Темы: войнаООСОбъединенные силы на Донбассе
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