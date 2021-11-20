Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В Латвии пройдут международные военные учения Winter Shield 2021

Суббота, 20 ноября 2021, 16:12
Латвийские военные , фото AFP/Getty Images

С понедельника, 22 ноября по 4 декабря, на полигоне Адажи в Латвии состоятся ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Детали: В Минобороны Латвии отметили, что учения состоятся с целью подготовки и усовершенствования боевых возможностей, взаимного сотрудничества и оперативной совместимости вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона.

В учениях примут участие солдаты механизированной пехотной бригады Сухопутных войск, Национальной гвардии, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и Командование вооруженных сил США в Европе.

Во время учений ежедневно с 9:00 до 23:00 будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запланированы полеты военной авиации.

Во время учебы по латвийским дорогам будет двигаться военная техника как вооруженных сил Латвии, так и вооруженных сил союзников, а в воздушном пространстве будет летать военная авиация.

Многонациональную боевую группу возглавляет Канада и состоит из более чем 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые несут службу в Латвии на основе ротации и принимают участие в учениях с Национальными вооруженными силами тем самым улучшая взаимодействие с региональными союзниками для реагирования на вызовы безопасности.

Цель создания и развертывания боевых групп усиленного присутствия НАТО состоит в том, чтобы внести вклад в сдерживание и усилить оборону путем демонстрации солидарности и решимости защищать Альянс от всех форм агрессии. Расширенная боевая группа НАТО развернута в Латвии с июня 2017 года.

Темы: оружиеЛатвияЕС
powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина получит от МВФ второй транш в 700 миллионов долларов

Боевики просят Путина, чтобы россияне могли официально "служить" в ОРДЛО – разведка

фото, видеоКива живет в незадекларированном имении под Киевом за 21 миллион – СМИ

Новости 22 ноября: возможное наступление РФ, катера для ВСУ в Черном море

13 квартир в Киеве, дома, дача: Шахова подозревают в недекларировании 60 млн – источники

В Украине Януковичу напомнили, что 13 лет тюрьмы сами себя не отсидят

Все новости...
оружие
В ЕС раскритиковали РФ, которая уничтожила ракетой свой спутник и едва не вывела из строя МКС
Монастырский забрал у Кивы оружие, подаренное Аваковым в 2015 году
Россияне похвастались, что "успешно" сбили спутник на орбите
Последние новости
00:50
видеоВ Харькове патрульные остановили авто "слуги" Куницкого — СМИ
00:15
Украина получит от МВФ второй транш в 700 миллионов долларов
23:52
Возможное наступление РФ: США и Британия пообещали Резникову "действовать на опережение"
23:25
Мокрый снег и дожди ожидают в Украине на этой неделе
22:53
С начала года в Германию из Беларуси въехали более 10 тысяч нелегалов
22:31
Боевики просят Путина, чтобы россияне могли официально "служить" в ОРДЛО – разведка
22:04
Новости экономики: Казахстан отправляет уголь Украине морем, Маск перенес запуск украинского спутника
21:56
"Газпром" пригрозил Молдове остановкой поставок газа
21:38
фото, видеоКива живет в незадекларированном имении под Киевом за 21 миллион – СМИ
21:21
Фонд госимущества сорвал план поступлений от приватизации – Шмигаль
Все новости...