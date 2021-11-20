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В Латвии пройдут международные военные учения Winter Shield 2021

Суббота, 20 ноября 2021, 15:12
В Латвии пройдут международные военные учения Winter Shield 2021
Латвийские военные , фото AFP/Getty Images

С понедельника, 22 ноября по 4 декабря, на полигоне Адажи в Латвии состоятся ежегодные международные военные учения Winter Shield 2021.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

Детали: В Минобороны Латвии отметили, что учения состоятся с целью подготовки и усовершенствования боевых возможностей, взаимного сотрудничества и оперативной совместимости вооруженных сил для обеспечения защиты Балтийского региона.

В учениях примут участие солдаты механизированной пехотной бригады Сухопутных войск, Национальной гвардии, Вооруженных сил Литвы, боевой группы расширенного присутствия НАТО в Латвии и Командование вооруженных сил США в Европе.

Во время учений ежедневно с 9:00 до 23:00 будут проходить боевые стрельбы из гаубиц, минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия, а также запланированы полеты военной авиации.

Во время учебы по латвийским дорогам будет двигаться военная техника как вооруженных сил Латвии, так и вооруженных сил союзников, а в воздушном пространстве будет летать военная авиация.

Многонациональную боевую группу возглавляет Канада и состоит из более чем 1500 военнослужащих из Албании, Чехии, Италии, Исландии, Канады, Черногории, Польши, Словакии, Словении и Испании, которые несут службу в Латвии на основе ротации и принимают участие в учениях с Национальными вооруженными силами тем самым улучшая взаимодействие с региональными союзниками для реагирования на вызовы безопасности.

Цель создания и развертывания боевых групп усиленного присутствия НАТО состоит в том, чтобы внести вклад в сдерживание и усилить оборону путем демонстрации солидарности и решимости защищать Альянс от всех форм агрессии. Расширенная боевая группа НАТО развернута в Латвии с июня 2017 года.

Темы: оружиеЛатвияЕС
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