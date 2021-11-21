Китай снизил уровень дипотношений с Литвой за открытие представительства Тайваня

Китай в ответ на открытие в Литве представительства Тайваня решил снизить уровень дипломатических отношений и больше не будет отправлять посла в Вильнюс.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующее заявление МИД Китая опубликовало 21 ноября.

"Китайская сторона выражает свое решительное возмущение и протест против этого решения и решила снизить уровень дипломатических отношений с Литвой до уровня временного поверенного... В мире есть только один Китай, а правительство КНР - единственное легитимное правительство, представляющее весь Китай", - заявили в Пекине.

В МИД Литвы выразили сожаление по поводу этого решения и отметили, что Литва имеет право расширять свои отношения с Тайванем, а открытое представительство не считается дипломатической миссией.

"Литва подтверждает соблюдение политики "одного Китая", но в то же время имеет право расширять сотрудничество с Тайванем и принимать и основывать недипломатические представительства для практического развития таких отношений, как и делают и многие другие страны. Открытие офиса представительства Тайваня основывается на экономических интересах", – говорится в заявлении Вильнюса.

Напомним, о начале работы представительства Тайваня в Вильнюсе сообщили 18 ноября. Китай после этого выразил протест и призвал Литву пересмотреть решение, заявляя, что это подрывает принцип "одного Китая", суверенитет и территориальную целостность страны и является "грубым вмешательством во внутренние дела Китая".

Еще летом объявление о предстоящем открытии офиса вызвало раздражение официального Пекина, в частности Китай отозвал своего посла и попросил посла Литвы покинуть страну. Посол Литвы в Китае Диана Мичевичене вернулась в Вильнюс для консультаций в сентябре.

Китай требует, чтобы все страны, с которыми он имеет дипломатические отношения, придерживались принципов "одного Китая". Это, помимо прочего, означает, что они не должны устанавливать межгосударственные отношения с Тайванем. По этой причине у ЕС нет официальных дипломатических отношений с Тайванем, но взаимодействует с ним через другие форматы сотрудничества.

Другие офисы Тайваня в Европе и США используются в названии "Тайпэй", избегая упоминаний самого острова.

В начале ноября Китай пригрозил последствиями из-за визита на остров официальной делегации Европарламента.

В 2020 году между Пекином и Прагой возник скандал из-за визита на Тайвань главы Сената Чехии.

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