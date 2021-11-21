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Польша допускает закрытие границы с Беларусью

Воскресенье, 21 ноября 2021, 13:52
Польский пограничник, фото Getty Images

В Польше допускают закрытие границы с Беларусью ради экономического давления на режим Лукашенко, если искусственный миграционный кризис будет продолжаться.

Источник: премьер Матеуш Моравецкий на брифинге во время визита в Таллинн, пишет "Европейская аправда" со ссылкой на WNP

Детали: На вопрос о том, рассматривает ли Польша полное прекращение движения товаров через границу Беларуси в ответ на действия Лукашенко, Моравецкий ответил, что в Варшаве хотят дать ему шанс отступиться и отправить мигрантов домой, но пока ситуация не решена и в Польше не исключают новой эскалации c масштабными последствиями.

"Мы с нашей стороны также готовы прибегнуть к эскалации, закрывая новые пункты пересечения границы, перекрывая транзит и возможности торговли – чтобы создать экономическое давление на режим Лукашенко", - сказал он.

Сейчас между Польшей и Беларусью закрыт КПП в Кузнице, под которым в начале недели разбили лагерь более тысячи нелегальных мигрантов.

На вопрос о том, как он оценивает реакцию на события ЕС, НАТО и других союзников, Моравецкий ответил, что доволен ею и союзники демонстрируют понимание того, что происходит на границе.

Он добавил, что Брюсселю стоит "сфокусироваться на основных приоритетах, связанных с физической безопасностью, территориальной целостностью и энергетической безопасностью всего ЕС, чтобы внимание ключевых институтов блока не отвлекалось на другие посторонние темы" - очевидно намекая на конфликт Варшавы с Брюсселем по поводу верховенства права и ряда других вопросов.

Как сообщалось, утром 21 ноября польские пограничники сообщили об очередных около 200 попытках нелегального пересечения границы за последние сутки, одна из групп насчитывала около 100 человек.

После переговоров Ангелы Меркель и Александра Лукашенко стало известно, что Еврокомиссия будет вести технические переговоры, в том числе с белорусскими властями, для возвращения в родные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

Читайте также: Убийственный гуманизм Европы: как сопротивление "белорусским" мигрантам разрывает ЕС изнутри.

дные страны мигрантов, пытающихся через территорию Беларуси попасть в ЕС.

Темы: границаПольшаБеларусьЛукашенко
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