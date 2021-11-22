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Франция предупредила Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Понедельник, 22 ноября 2021, 13:43
NAOMI BAKER/GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан снова предупредил власти России о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину.

Об этом он сказал в эфире радиостанции RTL в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

По словам Ле Дриана, Франция озабочена концентрацией сил России у границ с Украиной. Он напомнил об аналогичных российских "маневрах" весной этого года.

В случае "любого нарушения украинской границы и любого вторжения" наступят "чрезвычайно серьезные последствия", сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД Франции также отметил, что в последние месяцы "ускорилось сползание к авторитаризму" путинского режима, отметив усилившиеся репрессии в адрес оппозиции.

"Этот авторитарный крен тревожит", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Путин "хочет обеспечить свою власть, обеспечить вес России на международной арене" и "не хочет видеть своим соседом сильную и единую Европу", – заявил глава МИД Франции.

При этом он отметил, что Россия остается соседом Европы - "иногда невыносимым соседом", с которым так или иначе нужно "разговаривать дальше".

С этой целью была организована встреча в формате "два плюс два" между министрами иностранных дел и обороны Франции и России, отметил Ле Дриан.

"Не могу сказать, что она прошла очень хорошо, но она состоялась. Нужно сохранять пути диалога", – добавил он.

Напомним, главы МИД Германии и Франции 15 ноября в совместном заявлении после встречи с министром иностранных дел Украины в Брюсселе подтвердили, что Россию ждут серьезные последствия в случае новой попытки подрыва территориальной целостности Украины.

Разведка США поделилась своими данными, в том числе картами, с европейскими союзниками, из которых следует, что РФ рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям, сообщило агентство Bloomberg.

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Темы: УкраинаФранцияРосcия
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