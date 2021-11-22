Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Франция предупредила Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину

Понедельник, 22 ноября 2021, 12:43
Франция предупредила Россию о серьезных последствиях в случае вторжения в Украину
NAOMI BAKER/GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан снова предупредил власти России о "чрезвычайно серьезных последствиях" в случае вторжения в Украину.

Об этом он сказал в эфире радиостанции RTL в воскресенье, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

По словам Ле Дриана, Франция озабочена концентрацией сил России у границ с Украиной. Он напомнил об аналогичных российских "маневрах" весной этого года.

В случае "любого нарушения украинской границы и любого вторжения" наступят "чрезвычайно серьезные последствия", сказал Жан-Ив Ле Дриан.

Глава МИД Франции также отметил, что в последние месяцы "ускорилось сползание к авторитаризму" путинского режима, отметив усилившиеся репрессии в адрес оппозиции.

"Этот авторитарный крен тревожит", - подчеркнул Жан-Ив Ле Дриан.

По его словам, Путин "хочет обеспечить свою власть, обеспечить вес России на международной арене" и "не хочет видеть своим соседом сильную и единую Европу", – заявил глава МИД Франции.

При этом он отметил, что Россия остается соседом Европы - "иногда невыносимым соседом", с которым так или иначе нужно "разговаривать дальше".

С этой целью была организована встреча в формате "два плюс два" между министрами иностранных дел и обороны Франции и России, отметил Ле Дриан.

"Не могу сказать, что она прошла очень хорошо, но она состоялась. Нужно сохранять пути диалога", – добавил он.

Напомним, главы МИД Германии и Франции 15 ноября в совместном заявлении после встречи с министром иностранных дел Украины в Брюсселе подтвердили, что Россию ждут серьезные последствия в случае новой попытки подрыва территориальной целостности Украины.

Разведка США поделилась своими данными, в том числе картами, с европейскими союзниками, из которых следует, что РФ рассматривает сценарий быстрой широкомасштабной наступательной операции против Украины по нескольким направлениям, сообщило агентство Bloomberg.

Читайте также: Из России без любви. Как Путин не выполнил прощальную просьбу Меркель

Темы: УкраинаФранцияРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
Украина
WP: Минные поля – самое большое препятствие для украинского контрнаступления
Иск России против Украины: Минюст ожидает положительного решения ЕСПЧ
Германия за 5 лет поставит Украине оружия на 17 млрд евро - Шольц
Последние новости
16:53
Стерненко сообщил о закрытии дела о гибели участника нападения на него
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
16:16
Икра, игристое вино и конфеты: на какие продукты растет спрос перед Новым годом
16:06
Главнокомандующий ВСУ о планах России: Все делаем, чтобы адекватно реагировать
Все новости...
Реклама: