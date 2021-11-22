У президента Болгарии разъяснили его позицию по оккупированному Крыму

Пресс-служба президента Болгарии Румена Радева разъяснила позицию главы государства относительно оккупированного Крыма в связи с его высказыванием во время теледебатов в рамках предвыборной кампании.

Заявление опубликовало государственное агентство БГНЕС, сообщает "Европейская правда".

"С юридической точки зрения Крым принадлежит Украине, и наша страна неоднократно заявляла о поддержке его суверенитета и территориальной целостности. В то же время, как подчеркнул в ходе предвыборных дебатов президент Румен Радев, "в настоящее время" Крым находится под контролем России, и более чем ясно, что эта проблема не может быть решена силой", - говорится в заявлении.

"Не раз, как и в ходе дебатов, глава государства выражал озабоченность по поводу этой фактической ситуации, которая ведет к напряженности в международных отношениях, особенно в Черноморском регионе, что имеет прямое отношение к безопасности Болгарии и ее союзников", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что Радев "неоднократно разделял опасения по поводу возможной эскалации напряженности в регионе, и в частности на востоке Украины, и призывал принять адекватные меры по укреплению доверия и диалогу для уменьшения конфронтации и создания условий для мирного урегулирования конфликта".

Напомним, Радев, известный своими пророссийскими позициями и переизбранный в воскресенье на второй срок, на прошлой неделе во время дебатов кандидатов заявил, что считает Крым российской территорией, а антироссийские санкции ЕС – неэффективными.

В связи с этим МИД Украины пригласил посла Болгарии в Киеве Костадина Коджабашева.

Радев после этого повторил свои слова о "российском Крыме", хотя и признал, что аннексия была нарушением международного права.