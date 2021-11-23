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В Германии богослов притворился врачом, чтобы вакцинировать людей от коронавируса

Вторник, 23 ноября 2021, 13:53
В Германии богослов притворился врачом, чтобы вакцинировать людей от коронавируса
ФОТО PIXABAY.COM

В Баварии богослов, выдававший себя за врача, провел или приказал провести более 1400 прививок от коронавируса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет издание Spiegel Online.

Утверждается, что в конце прошлого – начале этого года мужчина подал заявление с поддельной лицензией о медицинской практике, а затем работал в центрах вакцинации в Розенхайме и Карлсфельде.

В Розенхайме он также был привлечен к мобильным бригадам вакцинации в домах по уходу и для пожилых людей.

В общей сложности мужчина сам провел 306 прививок от коронавируса. Еще 1144 вакцинации были сделаны медицинским персоналом по его приказу.

Прокурор Траунштайна обвинил 50-летнего мужчину в нанесении опасных телесных повреждений, умышленных телесных повреждениях, фальсификации документов, коммерческом мошенничестве и неправомерном использовании титулов и должностей.

Однако не было никаких признаков того, что у привитых людей возникли осложнения со здоровьем из-за отсутствия квалификации у мужчины.

По словам прокурора, в случае виновным виновным ему грозит заключение.

Темы: вакцинацияГермания
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