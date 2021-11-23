Подконтрольный россиянам "Молдовагаз" получит деньги из бюджета для уплаты долга Газпрому

Компания "Молдовагаз" получит 1,4 млрд леев из государственного бюджета, чтобы расплатиться с "Газпромом" за поставленный в октябре и ноябре газ и избежать остановки поставок.

Об этом 23 ноября заявил министр инфраструктуры Андрей Спыну, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Newsmaker.

Министр добавил, что деньги переведут "Молдовагаз", как только парламент одобрит проект поправок в госбюджет во втором чтении.

Спыну при этом отметил, что на переговорах с "Газпромом" не обсуждался способ оплаты газа, так как он уже был закреплен в предыдущем контракте.

"Мы знали о сроках оплаты и подготовили поправки в госбюджет 2021 года, согласно которым 1,7 млрд леев, выделенные Energocom, пойдут "Молдовагаз" на оплату текущих платежей. В этот четверг, 25 ноября, парламент одобрит поправки во втором чтении и компания получит деньги", — сказал Спыну.

Напомним, компания "Молдовагаз", фактически контролируемая российским "Газпромом", просила у правительства Молдовы более 1 млрд леев для выплаты долга "Газпрому" за поставленный газ в октябре-ноябре.

Напомним, 22 ноября в "Газпроме" заявили, что не получили платеж от Молдовы и остановят поставки газа, если деньги не поступят через 48 часов.

29 октября Молдова достигла договоренности с российским "Газпромом" о продлении контракта на поставки на 5 лет на основе формулы цены газа, предложенной Кишиневом.

До этого правительство Молдовы 22 октября одобрило режим чрезвычайного положения сроком на 30 дней из-за сложившейся в стране ситуации в сфере энергетики.

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