Юбилей Ермака праздновали на госдаче в Карпатах, а гостей возили вертолетами ГСЧС

Президент Владимир Зеленский и Офис президента праздновали день рождения Андрея Ермака на государственной даче, используя вертолеты ГСЧС для доставки людей в резиденцию в Карпатах.

Источник: расследование "Украинской правды"

Детали: По информации источников УП в политических кругах, Зеленский и Ермак в пятницу днем ​​покинули Банковую еще до окончания рабочего дня и улетели в Карпаты в государственную резиденцию президента Украины Синегора, где в воскресенье Андрей Ермак должен отпраздновать юбилей. – 50 лет.

Согласно данным публичных онлайн радаров, президентский борт из Киева не прилетал в отличие от президента.

С помощью онлайн радара удалось установить, что в пятницу утром 19 ноября из Киева в Ивано-Франковск прилетел чартер, имеющий отношение к группе "Приват" Игоря Коломойского. Борт почти сразу вернулся в Киев. Был ли президент Зеленский или руководитель его офиса Ермак на борту пока не удалось ни подтвердить, ни опровергнуть.

Впоследствии расследователи УП нашли доказательства, что 21 ноября, в день рождения Ермака и в день Достоинства и Свободы около 10 утра Зеленский и Ермак появляются на Институтской в ​​Киеве, в 12 президент награждает воинов, а уже в первый вертолет ГСЧС слетает с базы спасателей в Козине и через два часа совершает посадку в Ивано-Франковске.

По источникам Украинской правды, среди гостей на празднике были заместитель руководителя Офиса Олег Татаров и министр развития общин и территорий Алексей Чернышев.

УП направила запросы с одним вопросом: На каких основаниях авиация специального назначения была задействована для празднования дня рождения Андрея Ермака? Потому что, сколько государственному бюджету стоило четырехдневное празднование в государственной резиденции, перелеты на вертолете на расстояние в 700 километров, закрытие гостиницы на время празднования, транспортировку сотрудников управления государственной охраны и сотрудников государственного управления делами после этого материала президент Зеленский должен рассказать уже обществу лично.

Вертолет ГСЧС совершил посадку в аэропорту Борисполь почти в четыре часа дня. Таким образом, президент и руководитель его офиса могли добраться на работу на Банковую около пяти часов вечера. А это значит, что Зеленский во время такой острой внутренней и внешней ситуации летал в горы на дачу на четыре дня.