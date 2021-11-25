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Новое правительство Германии в соглашении о коалиции кардинально изменило риторику в отношении России

Четверг, 25 ноября 2021, 09:42
Новое правительство Германии в соглашении о коалиции кардинально изменило риторику в отношении России
ФОТО: GETTY IMAGES

В принятом коалиционном соглашении немецких социал-демократов, "Зеленых" и свободных демократов кардинально изменилась риторика по отношению к России по сравнению с текстом соглашения правительства Ангелы Меркель в 2017 году.

Об этом говорится в статье "Европейской правды".

"Соглашение 2017 года показывало, как много в правительстве Меркель оставалось мифов о восстановлении "нормальности" российского руководства; сейчас их нет", - говорится в материале.

В частности, четыре года назад соглашение говорило о "заинтересованности в хороших отношениях и близком сотрудничестве с РФ для защиты мира", о том, что Германия хочет "вместе с Россией гарантировать мир в Европе", предлагало Москве двигаться к "общей экономической зоне от Лиссабона к Владивостока" и ставило целью всей политики Германии в отношении России "возвращение к взаимному доверию и мирному балансу интересов".

В новом коалиционном соглашении нет подобных высказываний. Хотя риторика до сих пор мирная, она кардинально изменилась.

Теперь соглашение называет Москву не партнером и не потенциальным партнером, а лишь констатирует, что "Россия является важным политическим игроком", с которым Германия стремится к "стабильным отношениям" и готова к "конструктивному диалогу".

Как сообщалось, еще новые немецкие власти хотят изменить российскую молодежь, для чего хотят создать возможность безвизовых поездок для молодых людей до 25 лет.

Об ожидаемой политике новой власти Германии в отношении Украины смотрите в видеоблоге ЕвроПравды: Первые решения власти Германии о Донбассе и движении Украины в ЕС

Подробнее о том, что новые власти Германии записали во внешнеполитическом блоке своего коалиционного соглашения, - в тексте Больше не друзья Путина: о чем договорились новые власти Германии по Украине и РФ

Темы: ГерманияРосcия
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