Еще пять стран ЕС остановили авиасообщение с югом Африки из-за нового варианта ковида

К европейским странам, останавливающим авиасообщение или запрещающим въезд из стран юга Африки из-за обнаруженного варианта коронавируса с многочисленными мутациями, добавились Франция, Италия, Нидерланды, Австрия и Хорватия.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщают европейские СМИ.

Франция объявила о приостановке рейсов из ЮАР, Ботсваны, Зимбабве, Мозамбика, Намибии и Эсватини по меньшей мере на ближайшие 48 часов. Людей, которые бывали в этих странах за последние 14 дней, просят как можно быстрее сообщить о себе и прийти сдать тест.

Италия временно запретила въезд тем, кто бывал в этих странах за последние 14 дней.

Нидерланды запрещают рейсы из указанных стран с полудня 26 ноября. Жители Нидерландов смогут вернуться домой, но с самоизоляцией и двумя тестами. По словам министра здравоохранения, к моменту принятия решения два рейса уже были в пути.

В Австрии по ограничениям, которые вступят в силу с полуночи, авиарейсы и въезд из этих стран будут запрещены. Граждане Австрии смогут вернуться домой, но с требованием специальной регистрации, 10-дневного карантина и отрицательного теста.

Хорватия ввела запрет на въезд, исключения возможны только с 14-дневным карантином и тестированием.

Напомним, ранее об остановке авиасообщения со странами Юга Африки объявили Британия и Германия.

Как пишет Politico, мутированный вариант B.1.1.529, который, как ожидается, назовут Nu, уже обнаружили на юге африканского континента, в Гонконге и Израиле. Больше всего случаев зафиксировали в Африке. Имеющиеся данные об этом варианте вызывают опасения, что он более заразен и более устойчив к разработанным вакцинам.