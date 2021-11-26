Самолет с главой МИД Швейцарии, летевший в Китай, экстренно сел в Москве

Швейцарский правительственный самолет с главой МИД Игнацио Кассисом на борту по пути в Китай был вынужден приземлиться в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Tribune de Genève.

Причиной экстренной посадки, по данным МИД Швейцарии, стала "техническая проблема".

В Москве проверят, возможно ли продолжение поездки в Китай.

Самолет, следовавший рейсом Новосибирск – Ханчжоу, вернулся в аэропорт вылета "Толмачево", а затем отправился в Москву вместо Китая по технической причине.

Как отмечается, никакой опасности для пассажиров самолета не было.

Издание напоминает, что в июле правительственный самолет с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, следовавший на открытие Олимпийских игр в Токио, из-за технических проблем вынужден был вернуться в Швейцарию через Латвию.