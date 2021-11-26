Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Самолет с главой МИД Швейцарии, летевший в Китай, экстренно сел в Москве

Пятница, 26 ноября 2021, 14:27

Швейцарский правительственный самолет с главой МИД Игнацио Кассисом на борту по пути в Китай был вынужден приземлиться в Москве.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает издание Tribune de Genève.

Причиной экстренной посадки, по данным МИД Швейцарии, стала "техническая проблема".

В Москве проверят, возможно ли продолжение поездки в Китай.

Самолет, следовавший рейсом Новосибирск – Ханчжоу, вернулся в аэропорт вылета "Толмачево", а затем отправился в Москву вместо Китая по технической причине.

Как отмечается, никакой опасности для пассажиров самолета не было.

Издание напоминает, что в июле правительственный самолет с президентом Швейцарии Ги Пармеленом, следовавший на открытие Олимпийских игр в Токио, из-за технических проблем вынужден был вернуться в Швейцарию через Латвию.

"Украинская правда" в Threads

Темы: МИДШвейцарияКитай
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Российский певец-пропагандист внесен в список лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Лукашенко заявил, что РФ поставила все запланированное ядерное оружие в Беларусь

"Слуги народа" определились, как коммуницировать закон о мобилизации: молчать и посылать к военным

дополнено от 7:14Российский корабль уничтожили крылатыми ракетами из тактической авиации − Воздушные силы

Все новости...
МИД
В МИД хотели бы, чтобы Белый дом "не оглядывался на Москву", когда говорит об Украине в НАТО
Кулеба: Публикации в СМИ о "медленном наступлении" не влияют на помощь Украине
Учения на F-16 должны были начаться еще в июне, "график начинает сдвигаться" - Кулеба
Последние новости
17:19
Италия готовится к возможным терактам на Новый год
17:14
Воздушные силы сбили две российские ракеты, которые шли на Днепр
16:53
Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко
16:46
Залужный не доволен работой ТЦК, но верит, что они справятся
16:37
В Нью-Йорке продают дом из фильма "Один дома 2" за 6,7 млн долларов
16:36
Залужный объяснил о 36 месяцах службы: компромисс с правительством
16:31
Залужный считает, что только увеличение потерь РФ может остановить агрессора
16:18
Китай раскритиковал санкции США, остановившие поставки газа с СПГ-проекта РФ
16:16
Залужный о Марьинке: Нет ничего резонансного в отходе
16:16
Вышел трейлер биографической драмы "Другой Франко"
Все новости...
Реклама: